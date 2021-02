Alpint-legende Inger Bjørnbakken er død

Norges første og eneste kvinnelige verdensmester i alpint, Inger Bjørnbakken, er død. Hun ble 87 år.

NORGESMESTER: Inger Bjørnbakken, her fra hun tok NM-gull i Holmenkollen i 1958, er død. Foto: NTB

15. feb. 2021 20:26 Sist oppdatert nå nettopp

Bjørnbakken tok VM-gull i slalåm i 1958 i Bad Gastein i Østerrike.

– Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om Inger Bjørnbakkens dødsfall. Våre tanker går først og fremst til familie og nære venner, sier skipresident Erik Røste.

Hun har fått legendestatus i vintersportsmiljøet etter VM-bragden.

Familien er kjent med at VG omtaler dødsfallet. Sønnen Lars Bjørnbakken forteller at familien er stolte av at deres mor fremdeles er den eneste norske kvinne som har tatt VM-gull i alpint.

Astrid Lødemel er en av få norske damer som har kommet i nærheten av Bjørnbakken, da hun tok VM-sølv og bronse (utfor og super-G) i 1993.

– Det som er skikkelig stas er at jeg fikk et telegram fra henne da jeg tok sølv i 1993, sier Lødemel til VG.

Lødemel er født i 1971, men hun er godt kjent med Norges eneste VM-gull blant alpint-damene.

– Det var en fantastisk prestasjon hun sto for i 1958, sier Lødemel.

SEIERSVANT: Inger Bjørnbakken vant Trollstigrennet i 1959. Her med Stein Eriksen. Foto: Sverre A. Børretzen

Hun ble født 4. juledag 1933 og konkurrerte for Bærums Skiklub.

I 1958, samme år som hun tok VM-gullet, ble hun også tildelt Holmenkollmedaljen. Bjørnbakken ble norgesmester flere ganger i ulike disipliner.

– Hun var en pioner blant våre kvinnelige alpinister og det sportslige høydepunktet var VM-gull i slalåm i 1958. Hun deltok i to olympiske leker og vant en rekke norske mesterskap i alle disipliner. Hun ble da også tildelt flere utmerkelser for sine prestasjoner. Blant disse var Holmenkollmedaljen og Morgenbladets Gullmedalje, sier skipresident Erik Røste.

MERITTERT: Bjørnbakken ble tildelt Holmenkollmedaljen i 1958. Her med Håkon Brusveen som også fikk samme utmerkelse det året. Foto: NTB

Første kongepokalen

VGs mangeårige sportsstatistiker Geir Juva ramser opp en rekke av Bjørnbakkens bragder.

– Hun er en pioner hvis du tenker på kvinnelige norske utøvere. Hun er unik i den forstand at hun, fortsatt så mange år etter er den eneste verdensmesteren, sier Juva.

– Hun var den første kvinnen som vant en av de mest populære utmerkelser man kunne få den gang, nemlig Morgenbladets Gullmedalje (i dag kalt Aftenpostens gullmedalje). Hun var også første kvinne som vant Sportsjournalistenes statuett. I tillegg var hun første kvinne som vant kongepokalen innen skiidrett, forteller Juva.