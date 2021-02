Første norske slalåmgull i VM siden 1997: Foss-Solevåg vant i Cortina

CORTINA/OSLO (VG) Sebastian Foss-Solevåg og Henrik Kristoffersen sørget for at det ble en norsk jubeldag under siste dag av alpin-VM i Cortina.

GULL: Sebastian Foss-Solevåg kjørte ned til gull i Cortina. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

21. feb. 2021 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke siden Tom Stiansen vant slalåm under VM i 1997 hadde det vært en norsk gullvinner i slalåm, men søndag sørget Sebastian Foss-Solevåg for å skrive seg inn i norsk alpinhistorie.

Med en fantastisk avslutning på finaleomgangen vant nordmannen 21 hundredeler foran østterikske Adrian Pertl, mens Henrik Kristoffersen sørget for at det virkelig ble en norsk jubeldag ved å kjøre inn til tredjeplass, 46 hundredeler bak landsmannen.

– I dag griner jeg. Fy faen, sier Foss-Solevåg til NRK.

I studioet til NRK var også lagkameratene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath tydelig rørt.

– Det er så utrolig fortjent. Jeg sitter her og griner med ham, sier Lie McGrath.

– Jeg fikk med meg at Henrik ledet kraftig og da jeg så at jeg var foran det, så visste jeg at de to ungguttene skulle få kjørt seg. De gjorde en god innsats, men det holdt ikke, sier Foss-Solevåg til NRK om finaleomgangen.

Foss-Solevåg har hatt sin klart beste sesong i karrieren denne sesongen og tok i januar sin første verdenscupseier. 29-åringen var også helt sentral på det norske laget som tok gull på lagkonkurransen tidligere i VM.

– Det kunne ikke vært bedre. Det er helt nydelig. Jeg er veldig glad på Sebastians vegne. Det er så fortjent, sier Tom Stiansen til VG.

– Sebastian har hatt toppfarten lenge, men slitt med å bli stabil. Endringen hans er strålende. Nå er han så stabil, sier Stiansen videre.

– Det er helt rått med to mann på pallen i slalåm. Helt magisk, sier Stiansen.

MEDALJE: Henrik Kristoffersen kjørte ned til karrierens første VM-medalje i slalåm. Foto: Torstein Bøe

Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss-Solevåg var begge med i gullkampen etter den første omgangen, med Kristoffersen på sjetteplass, 38 hundredeler bak leder Adrian Pertl, og Foss-Solevåg på tredjeplass, 16 hundredeler bak.

På grunn av de bløte forholdene i bakken kjørte de 15 beste etter den første omgangen først i andre omgang, mot 30 som normalt er tilfellet.

Kristoffersen svarte kontant «ja» på at han hadde mer å gå etter den første omgangen, og i finaleomgangen satset han ut fra start.

I mål tok han en soleklar ledelse, hele 76 hundredeler foran Daniel Yule, og slapp jubelen løs, tydelig fornøyd med egen innsats.

– Nå har jeg medalje i alle grener jeg kjører i både OL og VM, men først og fremst veldig bra av Sebastian. Han kjører utrolig bra i dag, gratulerer, sier Kristoffersen til NRK.

– Jeg trodde ikke det var så bra når jeg kom i mål. Jeg gjorde et par feil helt på toppen også fikk jeg det ikke helt til der det svingte litt mer. Men hallo, jeg fikk medalje. Pallen er pallen, legger han til.

Kristoffersen holdt på ledelsen frem til Foss-Solevåg startet og fikk se landsmannen kjøre ned til en klar ledelse. Foss-Solevåg leverte en fantastisk omgang og tok ledelsen med så mye som 46 hundredeler. Det klarte verken Alex Vinatzer eller Adrian Pertl å gjøre noe med og dermed ble det gull til Sebastian Foss-Solevåg.

Pertl la seg inn på annenplass, 21 hundredeler bak Foss-Solevåg. Kristoffersen tok dermed bronsemedaljen.

Det har vært lang mellom de norske medaljene i slalåm de siste årene. Tom Stiansen er den siste norske verdensmesteren i disiplinen tilbake til 1997 og året etter vant Hans Petter Buraas OL-gull i slalåm foran Ole Kristian Furuseth.

Lasse Kjus tok videre sølv i 1999 og på kvinnesiden ble det bronse i både 1999 og 2001 med henholdsvis Trine Bakke og Hedda Berntsen, men så var det stopp helt frem til Henrik Kristoffersen tok karrierens hittil eneste slalåm-medalje med bronse under OL i 2014.

I VM har det nemlig aldri helt gått veien for Kristoffersen i slalåm, som hadde to fjerdeplasser som best fra de fire tidligere verdensmesterskapene han har deltatt i. Søndag tok han sin første VM-medalje i slalåm, på det som ble en norsk jubeldag med gull til Sebastian Foss-Solevåg.