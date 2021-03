Vil ta radikale hockey-grep i Nidaros. Forslaget er omstridt

Stort frafall og lite istid kan tvinge frem endringer i organiseringen av ungdomshockeyen i Trondheim. Men prosessen preges av uenigheter.

Internkamp mellom Nidaros U16 og U18 i Leangen arena tirsdag kveld. Fra sesongen 22/23 er planen å samle også U14 og U15 i Nidaros. Foto: Sindre Vartdal

3. mars 2021 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi i Nidaros har sagt oss villige til å samle spillerne i klubben, men det er breddeklubbene som må si endelig ja. Jeg regner med at det blir vedtatt, for jeg regner med at de fleste vil styrke rekrutteringen, sier styreleder i Nidaros junior, Åge Eidsæther.

Utsagnet fra styrelederen kan åpne for en total omlegging for organiseringen av ungdomshockeyen i Trondheim. Slik det er organisert i dag, er Nidaros hockey samarbeidslaget for byens hockeylag fra U16 og oppover til A-laget.