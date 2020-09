Hun er nærmeste nabo til «nye Leangen». Nå vil hun kreve erstatning: – Det nye anlegget ruinerer livet mitt

Åshild Sveli har vært nærmeste nabo til travparken på Fannrem siden 2000. Hun raser mot travet og det nye anlegget som skal bygges.

8 minutter siden

Hun har bare noen titalls meter fra eiendommen sin og til anlegget. Da Åshild Sveli satte opp huset sitt for 20 år siden hadde hun imidlertid ikke forestilt seg at travets nye storstue i Trøndelag skulle bygges der.

– Hadde jeg visst at det skulle komme et riksanlegg på trappa mi så hadde jeg aldri bygget et hus her. Da hadde jeg kjøpt meg et annet tomt, forteller Sveli til Adresseavisen.