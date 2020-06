I forrige uke åpnet han opp om et vektpress han ikke taklet, som var en av hovedårsakene for at han ikke orket skihopping mer og la opp. Han merket også at den indre drivkraften og motivasjonen var borte.

23-åringen fra denne lille bygda Liabygda på Sunnmøre letter nå på sløret om hvorfor motivasjonen forsvant. Sæther ble tatt ut i en toppidrettssatsing, et slags rekruttlandslag, før den foregående sesongen.