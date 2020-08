Johaug med maktdemonstrasjon i «hemmelig» konkurranse

Langrennsstjernen vant Lysebotn Opp for femte gang i karrieren. Tidspunktet for konkurransen ble holdt hemmelig.

Motbakkespesialisten Therese Johaug har vært suveren de siste årene. Torsdag vant hun igjen. Carina Johansen

6. aug. 2020 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

LYSEBOTN: Johaug vant suverent foran Heidi Weng. Helene Marie Fossesholm kom på tredjeplass, mens Karolin Simpson-Larsen kom på fjerdeplass.

Dette er femte gang langrennsstjernen vinner Lysebotn Opp i Rogaland.

Kanonløp av Simpson-Larsen

Simpson-Larsen var den store overraskelsen. Ettersom det var individuell start, visste hun ikke hva tiden holdt til. Fossesholm gikk derimot i mål rett foran.

– Et kanonløp av Kathrine, sa speakeren om 22-åringens løp.

Johaug gikk i mål cirka to og et halvt minutt foran, med den uoffisielle tiden 33,11. I 2019 satte hun rekord med tiden 31 minutter og 18 sekunder.

– Her kommer dronningen selv. Selve Johaug, ropte speakeren.

Heidi Weng under Lysebotn opp torsdag. Carina Johansen

Hemmelig tidspunkt

På det meste har det vært 10.000 tilskuere rundt Lysebotn-bakken, men i år ble publikum bedt om å holde seg unna på grunn av smittesituasjonen.

– Mange har ringt og spurt når løpet går, men vi har bedt dem holde seg unna. Vi kan ikke nekte folk, men vi har i alle fall ikke invitert noen, sa leder for Blinkfestivalen, Odd Langhelle, i forkant av konkurransen.

Også lokalavisene har holdt seg unna tidspunktene for rennstart.

– Vi har oppfordret publikum til å se på NRK i kveld, sa Langhelle.

Les også Syk Eckhoff står over Lysebotn opp

Familien Taraldset var på plass på toppen av Lysebotn. Mette Bugge

Cirka 50 tilskuere

Likevel hadde cirka 50 tilskuere plassert seg rundt løypen på de siste kilometerne av bakken. Blant dem pappa Kristian Taraldset, Jennie (15) og Peder (13) fra Oslo.

– Vi måtte søke for å finne tidspunktet. Vi fant det på en nettside, men det var ikke det første som kom opp, sier Kristian Taraldset.

Familien ville ha en fin avslutning etter ferie på hytten på Sørlandet.

Skipresident Erik Røste strammer beltet før han og toppidrettssjef Tore Øverbø skal ta beina fatt. Mette Bugge

– En test på hvordan det blir til vinteren

Skipresident Erik Røste gikk opp løypen sammen med toppidrettssjef Tore Øvrebø. Førstnevnte kalte konkurransen for «gjenåpningen av skisporten».

– Vi er spente på hvordan det skal være og kommer til å bli. Jeg opplever at arrangøren, sammen med våre folk, har lagt veldig godt til rette. De har vært opptatt av å ivareta alle smittevernregler og hensyn som skal tas, sa Røste.

Et av tiltakene var enkeltstart, ikke fellesstart som i de tidligere utgavene.

– Det blir spesielt uten publikum, men alle har lyst til å komme i gang igjen. Det er det aller viktigste. Dette blir testen på hvordan det kanskje blir til vinteren, fortsatte han.

– Kan det hende at det blir flere skirenn uten særlig publikum?

– Vi planlegger for at sesongen blir normal, men vi er forberedt på at det blir uten publikum.

Les også Som trener måtte gullvinneren lære seg å bli mer autoritær. Nå må han endre seg igjen.

Arrangøren av Blinkfestivalen har holdt konkurransetidspunktet hemmelig for å hindre ansamlinger av folk. Her er Odd Langhelle, leder for rulleskifestivalen. Mette Bugge

Østberg skadet

De aller fleste stjernene, bortsett fra skadede Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg, er samlet på Blinkfestivalen.

Festivalen i Sandnes og omegn er blitt en viktig del av både norske og internasjonale utøveres sesongoppkjøring. Lysebotn opp, en oppoverbakke på 6,4 kilometer, er den store syretesten på arbeidet som er tilbakelagt over sommeren.

Therese Johaug var den store favoritten, og innfridde forventningene, akkurat som hun gjorde i 2012, 2016, 2018 og 2019.