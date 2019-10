Etter flere uheldige episoder: Hockeyfansen får blåse ut frustrasjonen i «sinnerom»

Fansen i idrettsbyen Philadelphia har vært involvert i mange uheldige episoder i det siste.

Det er blant annet blitt kastet snøballer, batterier og mynter mot spillerne. Så hvorfor ikke la dem gå løs på livløse gjenstander i et kontrollert miljø? Slik tenker i hvert fall klubbledelsen.

Man kan enten ta på seg hjelmen, finne frem baseballkølla og stille seg opp på plata for moro skyld, eller du kan la frustrasjonen gå utover flasker, tallerkener eller til og med glassboller med motstanderens logo på.

Alt løsøre er der slik at det kan bli knust til småbiter med klubbledelsens velvilje.

Dette kan man gjøre mens det blir spilt tung metallmusikk på full styrke i bakgrunnen.

Flyers åpnet sitt «sinnerom» foran tirsdagens kamp mot New Jersey Devils. Tilbudet er en del av renoveringen av den 23 år gamle hjemmebanen til 2,42 milliarder norske kroner.

– Tilbudet er helt klart det eneste i sitt slag og ikke helt vanlig, sa klubbdirektør Valerie Camillo.

– Vi testet dette ut blant noen av våre fans, og de mente at dette var en flott måte å ha litt harmløs moro på, opplyste Camillo.

Dan Gelston / AP / NTB scanpix

Flyers tar 320 kroner (35 dollar) per person eller 550 kroner (60 dollar) for to personer for fem minutters utblåsning. Det gis tilgang for 14 personer per kamp. Man kan booke plass online eller via en automat inne i hallen.

Nå det er gjort får man adgang til sinnerommet. Dit kommer man i reneste Bruce Wayne-stil via en skjult dør i en bokhylle. Akkurat som Batman må man skifte til et egnet sikkerhetsantrekk og hjelm.

Flyers har slitt med å fylle tribunene de siste sesongene, og klubben har ikke klart å seg videre til annen runde i sluttspillet siden 2012. Denne sesongen er det dessuten ti år siden laget var i sin siste Stanley Cup-finale.

Hvis alle tapene ikke setter sinnene i kok blant fansen, så kan prisnivået i hallen gjøre det. Der må man ut med 133 kroner for en stor øl (7,5 dl), 55 kroner for ei stor pølse eller 120 kroner for en vegetarburger.