Løke utfordrer romsdalinger i motbakkeløp: - Jeg skjønner ingenting hvis jeg taper

Det var Roar Aspås, pokerspiller fra Elnesvågen, som inviterte kompisen Løke til Fræna for å gå på fjellet og spille poker. Men den tidligere Skal vi danse- og Farmen-deltakeren har et svært sterkt konkurranseinstinkt. Derfor ypper han seg mot lokale løpere, og vil at de skal å prøve å slå ham i et veldedighetsløp opp til Lågheia 12. oktober.

– Erfaringsmessig er det mange som vil prøve å slå meg rundt omkring, og jeg håper mange stiller opp på dette. Det går til en god sak. Hvis jeg reiser fra Fræna med tap, skjønner jeg ingenting, Jeg kan melde om at jeg er i knallform! Sier Frank Løke.