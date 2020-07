«Finken» hylles av tidligere lagkamerater: – En fantastisk fighter. Han ga seg aldri.

Landslagskompisene forteller om egenskapene som gjorde avdøde Finn Christian Jagge (54) spesiell.

Finn Christian Jagge med OL-gullet fra Albertville i 1992. Morten Uglum

8. juli 2020 20:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Det som kanskje var mest imponerende for oss som var tett på, var at han ikke forandret seg. Han var den samme før og etter OL-gullet. Det står det også veldig stor respekt av.

Det sier Atle Skårdal (54) om lagkameraten Finn Christian «Finken» Jagge (54). Den tidligere alpinisten døde onsdag etter akutt sykdom.

«Finken» vil blant lagkameratene bli husket for det gode humøret og de kjappe replikkene. I idrettssammenheng vil OL-gullet fra Albertville i 1992 bli stående igjen som det store høydepunktet i Jagges karriere.

– Det var helt enormt. Det er vanskelig å sammenligne med andre ting, men for «Finken» og alle i alpinmiljøet var det helt unikt, sier Skårdal til Aftenposten.

Atle Skårdal beskriver Finn Christian Jagges OL-gull fra 1992 som «helt unikt». Bak: Finn Christian Jagge og Atle Skårdal. Foran: Jan Einar Thorsen og Ole Kristian Furuseth. Erik Berglund

– Helt enormt

Bjørge Stensbøl (72) var toppidrettssjef i Olympiatoppen da Jagge tok tidenes første norske slalåmgull i OL foran datidens store ener, Alberto Tomba.

Han husker det som om det skulle vært i dag.

– Det er ingen tvil om at Finken, Atle og Ole Kristian (Furuseth) la listen. Jeg tror det betyr alt for hva norsk alpinsport er i dag, sier Stensbøl.

Den tidligere toppidrettssjefen sier at de tre la ned en kultur som skulle gå i arv. Først via Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt. Deretter Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud i nyere tid.

– Vi hadde ikke så enorme alpine tradisjoner før det OL-gullet ble sikret. Ole hadde satt sine sterke spor rett før det, men den OL-medaljen foran Tomba, som var den store profilen på den tiden, var helt enormt, sier Skårdal.

Les også Verdensmesteren gikk ned på kne – seks konkurrenter ville ikke

Bjørge Stensbøl var sjef for norsk toppidrett fra 1989 til 2004. – En jovial og herlig gutt, sier Stensbøl om «Finken». Morten Holm / Scanpix

– Blant de aller største øyeblikkene

Fabian Woxholth står bak boken «Født med slalåmski på beina». Der skriver han og medforfatter Peder Gløersen om norsk alpinhistorie.

Woxholth sier at Jagge var blant utøverne som taklet overgangen fra lange til korte ski best.

– At han som veteran ikke lot seg forbikjørte av yngre løpere som man skulle tro hadde bedre forutsetninger til å takle de nye skiene og den nye teknikken, sier mye om hvor god han var som skiløper, sier Woxholt.

– Hvor stort er OL-gullet fra 1992 i norsk alpinsammenheng?

– Det er blant de aller største øyeblikkene. Fordi det var Norges første OL-gull i tekniske disipliner på veldig lenge, og fordi det markerte overgangen til Norges hegemoni som slalåmnasjon på 90-tallet, med spesialister som Finken, Furuseth, (Tom) Stiansen og Burre (Hans Petter Buraas). Og fordi Finken slo selveste Alberto Tomba. De norske alpinistene hadde kommet for å bli.

Finn Christian Jagge døde onsdag, 54 år gammel. Tor Richardsen

– En fantastisk fighter

En annen grunn til at han ble så god, var viljen til å kjempe videre tross hyppige skader.

– Jeg opplevde Finken som en fantastisk fighter. Han ga seg aldri. Han var ganske mye skadet, han røk korsbåndet tidlig, men kom alltid tilbake, sier Stensbøl.

Ved siden av OL-gullet, tok Jagge også syv verdenscupseire. Suksessen forandret ham derimot ikke.

– Han var en humørfylt og karaktersterk person. Et naturlig midtpunkt i laget på den tiden. Han hadde pågangsmot og var uredd som ingen andre, sier Skårdal.

– Han var også flink til å døyve smertene sine. Han hadde store problemer med knærne sine, men var allikevel i godt humør og kom med en kjapp kommentar. Han var en unik mester på akkurat det, legger han til.

Ole Kristian Furuseth er i sjokk etter nyheten om at Finn Christian Jagge er død. Her fra Jagges siste renn som alpinist i 2000. Lise Åserud / SCANPIX

Les også Da Marielle skulle varme sønnen på fotballkamp, ble hun truet med utkastelse: – Drøyt

– En god venn

Ole Kristian Furuseth (53) tok beskjeden tungt.

– Det er ufattelig og et sjokk at Finken er borte. Han betydde veldig mye for meg da vi var på laget sammen, og har etter det alltid vært en god venn, skriver Furuseth i en SMS.

Han – i likhet med Skårdal og Stensbøl – trekker frem det gode humøret til Jagge.

– Finn hadde alltid en god replikk på lur og hadde en rå fysikk og innstilling til trening. Jeg minnes alle de flotte opplevelsene vi hadde sammen. Vi tenker på Trine-Lise, barna og resten av familien.

Jagge var en folkekjær person, kjent fra programmer som «Skal vi danse» og «Mesternes mester» etter at han la slalåmskiene på hyllen. Flere viser sin støtte på sosiale medier:

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding