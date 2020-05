Nå kan orienteringsløperne konkurrere igjen – med hjelp av «usynlig-app»

Mange idretter har så smått begynt å komme i gang igjen etter flere uker med full stans på grunn av smittefaren for koronaviruset. Fortsatt må man forholde seg til flere restriksjoner fra helsemyndighetene, og for en del idretter er det fortsatt ikke forsvarlig å drive med aktivitet.

En idrett som orientering trenger nødvendigvis ikke gjøre så mange tiltak for å kunne ha treninger og konkurranser. Man er ute i fri luft og deltakerne løper stort sett for seg selv. En smittekilde kan imidlertid være selve postene, der alle løperne må innom for å stemple. Men der har det dukket opp en app-løsning som passer perfekt i disse dager.