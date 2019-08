90 fulltreffere på 22 kamper ble fasit for 21-åringen i sin første sesong i Byåsen-drakten. Men forrige sesong har Bøe Jacobsen for lengst lagt bak seg, og målsetningene for året er både klare og høye.

– Jeg har i løpet av fjorårssesongen vært innom rekruttlandslaget, og målet for denne sesongen er å etablere meg som fast inventar der. Dersom jeg presterer i Byåsen og på de ulike samlingene gjennom året kan muligheten for A-landslagsspill en gang bli en realitet. Det er en stor drøm, sier hun.