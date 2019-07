Det var rundt et kvarter igjen til start på dagen som skulle bli en av de største i norsk svømmehistorie.

Da så landslagssjef Petter Løvberg hvordan blikket til Henrik Christiansen brått endret seg.

Stemningen rundt massasjebenken der 22-åringen sto med det norske støtteapparatet, hadde vært avslappet. Ikke nå lenger.

Det var tid for å bevege seg mot det som i svømmemiljøet kalles Call Room, rommet der svømmerne gjør de siste forberedelsene. På vei dit var det som om Christiansen skrudde på en bryter.

– Jeg har aldri sett ham mer fokusert. Da han fikk på seg konkurransebuksen, så jeg hvordan han gikk inn i boblen. Jeg så det dyriske i ham, sier Løvberg.

Landslagssjefen husker at han tenkte: «Dette lover godt.»

Kobler ut alt

Og godt ble det. I finalen på 800 meter fosset Christiansen inn til tiden 7,41,28. Han knuste sin egen norske rekord med tre sekunder, og han sikret Norges første medalje i et langbane-VM siden Alexander Dale Oens gull i 2011.

Kun italienske Gregorio Paltrinieri, som satte ny europeisk rekord med tiden 7.39,27, ble for sterk.

JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Christiansen kjenner seg igjen i landslagssjefens beskrivelse. Scenene før start er et uttrykk for noe han har jobbet mye med.

– Det er veldig viktig for meg å gå inn i den boblen. Jeg skal koble av når det passer, men så må jeg være 100 prosent påkoblet når det trengs. Jeg begynner å kjenne egne rutiner godt og vet hva som fungerer, sier Christiansen.

Mye av det handler om ikke å bruke energi på hva konkurrentene gjør underveis, ikke å la seg stresse.

– Tidligere har jeg slitt litt med at jeg har vært ufokusert, at jeg har tenkt på det som skjer rundt meg.

I svømmehallen i Gwangju onsdag blokkerte han de tankene. Men det kommer et punkt der det er umulig å stenge ut all informasjon, og han skjønte etter hvert hvor godt han lå an.

Da begynte adrenalinet å pumpe. Han gikk inn i en modus der han knapt merket at han var sliten.

Fakta: Henrik Christiansen Alder: 22 (født 9. oktober 1996) Klubb: Lambertseter Meritter: VM langbane: 1 sølv (800 m fri) VM kortbane: 1 sølv (400 m fri), 1 bronse (1500 m fri) EM langbane: 2 sølv (400 m fri) EM kortbane: 3 bronse (to på 1500 m fri og én på 400 m fri) Aktuell: Vant sølv på 800 m fri under VM i Sør-Korea onsdag. Satte nordisk rekord med tiden 7.41,28.

Fakta: Norske VM-medaljer Norge har vunnet fire medaljer i VM i langbane: 2019: Henrik Christiansen, sølv, 800 meter fri 2011: Alexander Dale Oen, gull, 100 meter bryst 2009: Ingvild Snildal, bronse, 50 meter butterfly 1978: Lene Jenssen, sølv, 100 meter fri

Logger ut av sosiale medier

Christiansen overgikk forventningene med sølv på 800 meter, men VM er ikke ferdig. Natt til lørdag norsk tid skal han forsøke å kvalifisere seg til 1500-meterfinalen.

Da han som tenåring deltok i VM i 2015, var rekkefølgen på øvelsene lik. Han greide ikke å følge opp finaledeltagelsen på 800 meter med finale på 1500 meter.

For Christiansen ble det en lærepenge. Noe av det som i ettertid ble bestemt, var at han skulle droppe sosiale medier under mesterskap. Derfor gjorde han det som er blitt en rutine sist lørdag, dagen før VM-start i Sør-Korea.

– Kvelden før vi skal konkurrere, sletter jeg alle sosiale medier fra mobilen. Da nås jeg ikke på Facebook, Snapchat eller Instagram. Jeg leser heller ikke nyheter. Da logger jeg ut, forteller Christiansen.

Han kan svare på meldinger fra de aller nærmeste, men der stopper det. Grepet handler om å være fullstendig til stede i mesterskapet og glemme alt av distraksjoner.

– Det begynte etter VM i 2015, da jeg gikk på en liten smell. Der gjorde jeg en god finale på 800 meter, før jeg mistet fokus før 1500. Jeg ble for opphengt i meg selv. Da sa jeg: Dette gjør jeg aldri igjen.

Derfor må det meste av gratulasjonene etter sølvbragden vente til etter VM.

«Er jeg i dårlig form?»

Det som imponerer Løvberg mest, er hvordan Christiansen greide å snu motgang til jubel bare på noen dager.

Christiansen var skuffet etter det mislykkede forsøket på 400 meter fri natt til søndag norsk tid. Da teamet var tilbake i leiligheten de disponerer i utøverlandsbyen, rundt 20 minutter i buss fra konkurransehallen, så de gjennom løpet på video.

Konklusjon: Det var rotete og full av feil.

For Christiansen var det bare å starte jobben mot 800 meter umiddelbart. Sakte, men sikkert begynte det å løsne.

– Det har sett bedre og bedre ut for hver dag. At han så får til dette løpet, viser at han er tøff i hodet, sier Christiansens trener, Ronnie Anstensen. Det er ham som har vært tettest på svømmestjernen.

JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Jeg har fått en del erfaring med trøblete starter. Når du starter med et dårlig løp, kommer gjerne tvilen. Du begynner å lure: «Er jeg i dårlig form?» Da handler det om å få drevet ut den tvilen og legge alt bak seg. Jeg må finne trygghet i treningen som er blitt gjort, beskriver Christiansen selv.

Medaljekandidat i OL

Han gjorde et godt forsøk, og inn mot onsdagens finale var selvtilliten blitt bygget opp. Så endte det enda bedre enn det norske teamet våget å håpe på.

I Tokyo om ett år er denne øvelsen på OL-programmet for første gang.

– Det er ingen tvil om at han nå må finne seg i å være medaljekandidat i OL. Det var ingen som manglet i dette VM-feltet. Trykket og presset på ham blir ikke noe mindre nå, men det var viktig å få dette svaret, sier Løvberg.

Først skal Christiansen gjøre alt han kan for å hevde seg på 1500 meter i VM i Sør-Korea. Forsøket er natt til lørdag, finalen søndag. Så vendes blikket mot OL.

– Det er veldig gøy å kunne være i god utvikling ett år før OL. Å slå sin egen rekord med tre sekunder smaker veldig godt. Det gjør meg trygg på at alt arbeidet er lønnsomt, sier han.