Den svenske avisen Expressen melder at Oilers-back Nolan Zajac returnerer til gamleklubben Oskarshamn og SHL (den svenske toppdivisjonen) kommende sesong.

Etter 58 poeng på 44 kamper for Oilers er det ingen overraskelse at klubber fra større ligaer nå har sperret opp øynene for kanadieren.

– Jeg har pratet med ham, det kan jeg ikke benekte. Han har gjort bra med poeng i Norge, og har tatt steg i karrieren. Jeg mener at han nå er mer moden for SHL, sier Oskarshamns sportsdirektør Thomas Fröberg til avisen.

Poengkonge

Zajac spilte for Oskarshamn i 2018/19-sesongen, og sto for imponerende 31 målpoeng på 52 kamper da laget rykket opp fra nivå to. Han plukket flest poeng av backene i Allsvenskan, men fikk likevel ikke fornyet kontrakten. Det skapte reaksjoner i Sverige.

Deretter gikk ferden videre til Norge og Oilers, hvor Zajac ble en braksuksess. Han var den backen med suverent flest poeng i eliteserien forrige sesong, og kun Patrick Thoresen noterte seg for flere poeng i ligaen.

Nå vender 27-åringen, ifølge Expressen, snuten mot Sverige igjen. Minst tre SHL-klubber skal ha vist interesse for Oilers-profilen, men han skal nå ha bestemt seg for at Oskarshamn blir neste stopp.

Verken Oilers eller Oskarhamn har bekreftet overgangen, men Oilers’ sportsdirektør Pål Higson sier til RA at både Oskarshamn og flere utenlandske klubber har vist interesse for Zajac den siste tiden.

Hentet back-beist

Oskarshamn endte siste i SHL i år, men beholdt plassen i ligaen på grunn av at sesongen ble stanset som følge av koronasituasjonen.

Tidligere torsdag hentet Oilers den 201 centimeter høye backen Kristian Østby (24) fra Sparta.

I tillegg er det klart at Jørgen Kvål (22) er fristilt fra sin kontrakt med Oilers.