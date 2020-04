Den norske proffsyklisten var i Spania da verden begynte å stenge ned rundt ham. Så kom utsettelser og avlysninger. Men nå får han i det minste en liten sjanse til å kjenne etter om konkurranseinstinktet fortsatt er der.

Denne uken skal han sykle Sveits Rundt – uten å være i nærheten av Sveits.

Rittet er selvfølgelig avlyst. Men nå arrangeres det i stedet et virtuelt Sveits Rundt og Boasson Hagens lag NTT stiller til start. Han sitter på sykkelen hjemme i Oslo. Sykkelen står på en såkalt rulle som er tilkoblet en datamaskin.

Konkurrerer hjemme

En app sørger for at motstanden på sykkelrullen er tilpasset terrenget og registrerer hvordan du gjør det. På en skjerm foran seg ser han hvordan det går og kan følge med på konkurrentene. Han kan se om det er noen som tar hardt i, fyker forbi, rykker og forsøker å stikke ifra.

Fakta: Edvald Boasson Hagen Født: 17. mai 1987 Fra: Rudsbygd Bor: Oslo Lag: NTT Pro Cycling (Tidligere Dimension Data) Meritter: Sølv VM landevei i 2012, bronse i lagtempo 2013 (med klubblag), 3 etappeseiere i Tour de France, 1 etappeseier i Giro d’Italia.

Sveits Rundt er ikke det første virtuelle rittet som arrangeres på denne måten denne våren. Klassikeren Flandern Rundt er allerede avviklet. Men det er første gang Edvald Boasson Hagen deltar.

– Det er jo bra at det skjer noe. Du ser deg selv som en avatar på skjermen, og så er det bare å tråkke. Det handler som vanlig om å komme først til mål, men det er jo en spesiell konkurranseform, sier han.

Ingen vind og ingen velt

Spesielt blir det ikke minst fordi syklistene slipper en del faktorer som i høyeste grad er med på å påvirke sykkelritt. Det er ingen motvind eller medvind, faren for velt er jo ikke til stede. Det blir lite knuffing i feltet.

– Og så slipper du faren for punktering. Men det har vært tilfeller i tidligere slike virtuelle ritt hvor det har oppstått tekniske problemer som at kjedet har falt av.

Privat

Edvald Boasson Hagen skal sykle to etapper i det som har fått navnet Digital Swiss 5 e-race. De fem etappene er langt kortere enn de vanlige rittene, men de går i digitale versjoner av virkelig terreng. Torsdag skal han sykle på lag med Rasmus Tiller i den 45 kilometer lange etappen rundt Frauenfeld. Han er også satt opp på en etappe lørdag.

– Vi får i hvert fall vist oss frem for sykkelinteresserte og sponsorer i det minste. Og det blir jo spennende å se hvordan formen er sammenlignet med de andre rytterne i feltet, sier han.

Kan trene som før

Edvald Boasson Hagen er blant de heldige av proffsyklistene. Han har vært hjemme i Oslo siden han kom fra et mer og mer nedstengt Spania. Og i Norge er det ingen som har hindret ham i trene ute på sykkelen.

– Jeg har hatt det enklere enn de av mine kolleger som har vært innelåst i sine leiligheter.

Tom A. Kolstad

Han har dratt ut på utallige treningsturer i områder som han kjenner godt. Ofte alene, men også sammen med sin lagkamerat i NTT (tidligere Dimension Data) Rasmus Tiller.

Trening er det blitt bra med, og laget har ennå ikke gått til det skritt å redusere lønn. Det har ryttere på en del andre lag opplevd.

– Det er jo ikke sporten som er viktigst opp i alt dette, sier Boasson Hagen.

Håp om Tour de France

Men samtidig har han en liten sorg over at alle de fine mulighetene til gode resultater nå er borte.

– Det er kjedelig. Nå er hele klassikersesongen over uten at et eneste ritt er blitt syklet.

Håpet om at han skal få konkurrere igjen, er derimot ikke borte. Tour de France var det store målet denne sesongen. Nå er rittet utsatt med oppstart i månedsskiftet august/september. Deretter er det planer om å gjennomføre både Giro d’Italia og Spania Rundt før det blir jul.

– Det kommer til å bli et tettpakket løpsprogram hvis det er mulig å gjennomføre. Det blir vanskelig å få med seg alt, sier Boasson Hagen.

32-åringen er klar på at dersom det er et ritt han har lyst til å kjøre til høsten, så er det Tour de France.

Mange ritt på få dager

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har som intensjon å avvikle så mange ritt som mulig selv om all sykling på øverste nivå er suspendert til minst 1. august.

I forrige uke gjorde de det klart at alle de tre store etapperittene skal gå sin gang. VM i Sveits i slutten av september skal også arrangeres som planlagt.

UCI har heller ikke gitt opp håpet fullstendig på at noen av de store endagsrittene som Flandern Rundt og Paris-Roubaix kan bli arrangert til høsten. De har planer om å offentliggjøre en fullstendig kalender for hvordan den ombygde sesongen blir 15. mai.

Presidenten i UCI, David Lappartient, er optimistisk og har tro på at 2020-sesongen skal være mulig å redde.