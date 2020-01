Norge-Sverige 23–20

MALMÖ: Det ble ingen parademarsj, ei heller noen utklassing og tidvis var det heller ikke særlig vakkert. Men det holdt for Norge, selv om svenskene hadde noen enorme muligheter til å utligne Norges ledelse mot slutten av kampen. En mesterlig Torbjørn Bergerud spilte en fantastisk kamp i det norske målet og skal ha hovedæren for at det til slutt gikk som det gikk.

Norge slapp bare inn åtte mål i den første omgangen, et tall de selv var veldig imponerte over.

– Det er ekstremt i mesterskapssammenheng, sa Petter Øverby etter kampen.

Marius Gullerud har en viktig rolle i det norske forsvaret.

– Vi sto veldig bra bakover, og Torbjørn hadde en veldig god kamp i målet. Der og da føltes det ikke ut som at det gikk så bra, for det var en tøff kamp. Da jeg så at det bare var åtte mål ble jeg overrasket, sier han.

Det ble bare 12 baklengs i den andre omgangen.

– Det er også veldig bra, sier Gullerud.

Keepertrener Steinar Ege var naturligvis strålende med sin elev. Torbjørn Bergerud endte med en redningsprosent på 42.

– Det er verdensklasse det han gjør i dag, sier den gamle mesterkeeperen.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– 1,5 ben i semifinalen

Norge skaffet seg en tidlig ledelse som de aldri ga fra seg, og dermed er EM på hjemmebane over for våre naboer i øst.

– Det er en sliteseier. Det er en del ting vi må gjøre bedre, men gud bedre så glad jeg er for å slå dem, sa landslagssjef Christian Berge til TV 3 etter kampen.

– Har dere nå 1,5 ben i semifinalen?

– Jeg orker ikke ... Vi nærmer oss i hvert fall. 1,5 ben, men ikke to. Island er neste, sa han.

En gang var det Sverige som regjerte Håndball-Verden fra Skandinavia. Nå har den tidvis plagsomme lillebroren på andre siden av riksgrensen tatt over. Etter to tapte VM-finaler har de norske spillerne snakket mye om at det nå er på tide å sikre det første gullet på herresiden. Sjansene har vel aldri være større enn de er nå.

Før kampen runget naturligvis både Ja, vi elsker og Du gamla, du fria i den skånske arenaen. Mot slutten av sistnevnte ble musikken skrudd helt ned, og tusenvis sang «jag vill leva, jag vill dö i Norden» a cappella.

Nok en Rød-skade

De prøvde kanskje å mane frem en tro på at det var mulig, men ingen kan klandre dem om tvilen hadde tatt overhånd allerede før kampen var i gang. Timålstapet for Portugal fredag var hardt og brutalt.

De svenske spillerne omtalte det selv som «katastråf». Norge hadde på sin side feid all motstand til side så langt og blitt den store gullfavoritten.

På tribunene gled «Heja, Sverige!» og «Heia, Norge!» over i hverandre og var umulige å skille, men man satt likevel med en følelse av at det hele tiden var en liten klasseforskjell på de to lagene ute på banen.

Det startet da også på perfekt vis for Christian Berges gutter. Torbjørn Bergerud reddet, Sander Sagosen kontret og spilte inn til Petter Øverby, som med ryggen mot mål scoret med en frekk håndleddsbevegelse da han kastet seg bakover.

Det tok imidlertid bare noen minutter før Norges trener fikk en bekymring å tenke på. Magnus Abelvik Rød hamret inn 2–1, men landet forkjært på ankelen og ble liggende på gulvet. Mot Ungarn fredag måtte han gi seg på grunn av to forstuede fingre.

Nå måtte han sette seg på benken på grunn av problemer lenger nede langs høyresiden.

Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYR≈N

Tung start for Sverige

Svenskene hadde startvansker. Bergerud reddet fem av de syv første skuddene som kom hans vei. Daniel Pettersson fikk stoppet både på straffekastet og returen etter seks minutter.

Etter ti minutter hadde svenskene bare scoret to ganger, mens Norge hadde fem. Vertene hentet seg inn med tre mål i løpet av to minutter. Norge havnet plutselig i en periode hvor de fleste skuddene havnet utenfor mål eller på målvakt Andreas Palicka.

Harald Reinkind bommet for eksempel på sine fire forsøk i første omgang. Etter 21 minutter tok svenskene timeout. Norge hadde skaffet seg en tremålsledelse igjen, men trener Kristjan Andresson klarte ikke å finne løsningene på hjemmelagets problemer.

Faktisk så klarte de bare å få 14 skudd på det norske målet i første omgang, seks av dem ble stoppet av Bergerud.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Mesterlig Bergerud

Norge ledet med fire halvveis, men det tok bare tre minutter av den andre omgangen før et uvirkelig hardt underarmsskudd fra Eivind Tangen sørget for at ledelsen var oppe i seks mål.

Svenskene tok seg sammen, men da Bergerud reddet en straffe etter åtte minutter, hindret han at luken ble på tre mål. I stedet økte Sagosen den til fem like etterpå.

Svenskene nektet imidlertid å gi seg. På stillingen 18–22 hadde Norge plutselig to spillere utvist, og svenskene fikk muligheten fra straffemerket. Nok en gang vartet Norges målvakt opp med en mesterlig redning.

Fra den rødeste seksjonen på tribunene runget det taktfast «oh, ah, Bergerud», mens keeperen svarte med sine kjente brøl og knyttede never. Han endte på en redningsprosent på 42 på den offisielle statistikken – det holder rett og slett gullnivå.

– Det føles veldig godt. Det var så deilig å slå svenskene, sa Bergerud til TV 3.

Norsk toppscorer ble nok en gang Sander Sagosen. Han fikk også æren av å score det siste norske målet, hans åttende for kvelden.

Det blir neppe hans siste i mesterskapet. Du kjenner eimen av gull også i nærheten av trønderen.