Mars 2008: Regnet høljet ned over byggeplassen. Det var bekmørkt ute og kun noen få plussgrader i luften.

I bilen på parkeringsplassen prøvde 17-åringen febrilsk å få varme i kroppen. Han var akkurat ferdig med nok en 14 timers arbeidsdag. Fortsatt var det to timers kjøring til foreldrenes hjem i bydelen Lucan, vest for Dublin, før han kunne legge seg for kvelden.