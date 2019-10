Har løpt snaue fem maraton i helga: – Jeg har sovet 1,5 time

Øyunn Bygstad (35) har løpt dag og natt, i regn, gjørme, sludd og is, for å komme seg gjennom en kraftprøve ingen tidligere har våget seg ut på: åtte runder av Svalandsgubben på to døgn.