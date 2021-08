Husker da Norge ble tatt på sengen av Ungarn i OL: – Vi skulle bare cruise igjennom

TOKYO (Aftenposten): 87 kamper, 50 tap og 4 uavgjort. Man skulle tro det var Norges hyggelige statistikk mot Ungarn i håndball, men det er motsatt. Norge er taperen.

Trine Haltvik bøyer nakken og forlater banen etter en fæl opplevelse mot Ungarn i OL i Sydney.

Ungarn har siden lagene møttes i første gang i 1970 hatt et solid grep på Norges håndballkvinner. Ungarn har til og med scoret flere mål, skjønt 1859 mot 1828 ikke er store forskjellen.

Onsdag morgen norsk tid venter nettopp Ungarn i OLs kvartfinale. Et par av tapene for den nasjonen husker tidligere storspiller Trine Haltvik veldig godt. Det skjedde i OL.

Først kom nederlaget i bronsefinalen i Atlanta-OL i 1996. I det påfølgende OL i Sydney fire år senere møttes lagene i en semifinale,.

– Vi tapte da vi bare skulle cruise gjennom. Motstanderne kom med en høyreback som var veldig god. Hun hadde ikke vært med på to kamper vi hadde møtt dem før mesterskapet, sier trønderen.

Det endte med et surt femmålsnederlag (28–23), men i semifinalen mot Sør-Korea ble det bronse. Det ble også Haltviks siste kamp etter 240 landskamper i løpet av en 16 år lang landslagskarriere.

– OL-statistikken skremmer absolutt, sier Haltvik, men legger til:

– Norge bør klare å vinne den kvartfinalekampen mot Ungarn i Tokyo. Jeg håper bare at Henny Reistad snart er klar.

Her skjønner spillerne at gullet i OL bare kan glemmes i Sydney. F.v.: Birgitte Sættem, Trine Haltvik, Else Marthe Sørlie og Kristine Duvholt.

Norge har mer å by på

Haltvik mener at Norges høye tempo og gode forsvarsspill er et stort pluss. Spillerne er dessuten flinke til å få ballen fremover.

Haltvik har fulgt håndballen i alle år siden hun la opp og har vært trener nesten hele tiden. Nå er det den yngste datterens lag som følges opp. Den eldste spiller på landslaget i beachhåndball.

Haltvik har alle valører av medaljer, men VM-gullet på hjemmebane i 1999 rager høyest. Nå er hun glad for at det er så mange gode spillere på dagens landslag. Bredden er stor.

– Jeg vil i at Norge har et fabelaktig godt lag.

– Ungarn slo Sverige i dette OL. Er det mulig å gå i ei felle her?

– Ja, men jeg tror egentlig at spillerne er for rutinerte til det. Samtidig vet alle at hver kamp i et OL har sitt eget liv. Man må være klar til å fighte.

Slukøret 29. september 2000 i Sydney. Marit Breivik var trener, Arne Höghdal assistent, Tonje Larsen spiller. Bak Trine Haltvik.

Må ta på løpeskoene

De norske landslagsspillerne Veronica Kristiansen, Kari Brattset Dale, Stine Bredal Oftedal og Sanna Solberg-Isaksen spiller i den ungarske storklubben Györ til daglig. Derfor kjenner nordmennene Ungarn godt, men også motsatt.

Oftedal har sett at onsdagens motstander er på stigende kurs:

– Ungarn har slått veldig nedenfra nå på slutten. Jeg trodde de var på vei hjem. Det ligger mye kraft i å snu ting i et mesterskap. Det skal vi være utrolig obs på, sier kapteinen.

Hun mener Ungarn kommer til å møte Norge med fysikk.

Camilla Herrems oppskrift på å beseire ungarerne er slik:

– Nøkkelen i den kampen blir et tøft forsvar og så skal vi springe. Vi må springe i 60 minutter slik at alle kreftene blir brukt opp.

Herrem gleder seg ekstremt mye til å spille kvartfinalen.

– Da er det bare å ta på løpeskoene mot Ungarn.

PS: Norge-Ungarn kan sees på Discovery+ og TVNorge 06.15 onsdag morgen.