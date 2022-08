Brann snudde kampen etter ellevilt mål: – Han skjønte ingenting

NADDERUD (VG) (Stabæk – Brann 1–2) Brann er på full fart mot Eliteserien, etter at de snudde kampen mot Stabæk.

7. aug. 2022 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 19 kamper i OBOS-ligaen er Brann fremdeles ubeseiret. De har nå 17 poeng ned til Stabæk på 3.-plass.

– Brann vinner sin tiende strake borteseier, sa fotballkommentator i Discovery, Amund Isaksen Lutnæs, da 2–1-seieren var et faktum.

Det var en jevn åpning på kampen, men det var Brann som produserte de største sjansene. Etter et drøyt kvarter kom Bård Finne alene med keeper, men avslutningen gikk i nettveggen.

– Det er en kjempestor Brann-mulighet, sa Isaksen Lutnæs.

Brann skapte noen sjanser på slutten av omgangen, men Stabæk holdt unna til pause.

Drøye fem minutter ut i andre omgang fikk de fremmøtte valuta for inngangspengene. Etter en corner spretter ballen ut til Sturla Ottesen. Fra over 30 meter banker han den opp i krysset.

– Det er en helt spinnvill scoring fra Ottesen. Han skjønte jo ingenting etter han hadde skutt, utbrøt Isaksen Lutnæs.

Reprisen viste at kanonkulen gikk så vidt via hodet til Kasper Søndergaard Pedersen.

Etter en times spill svarte bortelaget. De tredde seg fint inn i feltet til Stabæk og Ole Didrik Blomberg fant Niklas Castro foran mål. Han satte sikkert inn utligningen.

– Han avslutter et perfekt angrep av Brann, sa Isaksen Lutnæs.







SEIERSGLIS: Ole Didrik Blomberg får en vel fortjent klem fra Niklas Castro. Innbytteren kom inn og hadde målgivende og scoring i 2–1-seieren.

Brann tok full styring i kampen ut over i andre omgang. Etter halvspilt omgang vartet de nok en gang opp med festfotball. Mathias Rasmussen spilte gjennom Blomberg som satte ballen i mål.

– Det er en superscoring av bergenserne, sa Isaksen Lutnæs.

Brann holdt unna, og har med det 16 seiere på 19 kamper. De tre andre kampene har endt uavgjort.

Det ble spilt to andre kamper i Obos-ligaen samtidig som Stabæk-Brann.

KFUM Oslo sørget for en sterk 2–1-seier i Sogndal etter to selvmål av Sogndals Eirik Lereng, mens Stjørdals-Blink kom to ganger tilbake i kampen mot Raufoss som endte 2–2.