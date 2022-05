Katrine Lunde (42): Åpner for å utvide karrieren

KRISTIANSAND (VG) Hun elsker livet som håndballkeeper. Nå åpner Katrine Lunde (42) for å utvide karrieren ytterligere. Det gjelder også landslagsspill.

GOD MAMMA: Katrine Lunde med datteren Atina (7) etter at semifinaleplassen i Champions League ble sikret.

Hun har kontrakt med Vipers frem til sommeren 2023. På VGs spørsmål bekrefter Katrine Lunde at hun kan komme til å skrive en videre avtale.

– Jeg tenker på fremtiden. Ja, jeg kan komme til å spille lenger, sier hun.

Det er 25 år siden Katrine Lunde kom inn i topphåndballen med Vipers-forløperen Våg. Det er 20 år siden hun fikk den første medaljen med Norge. VM-gullet i desember gjorde henne til tidenes mestvinnende kvinnelige landslagsspiller.

På klubbnivå har hun vunnet Champions League fem ganger.

– Kroppen fungerer fint nå. Så må jeg se litt på hva som er greit for klubben og hva som er greit for min familie, sier hun og opplyser at hun har en «åpen dialog» med Vipers om fremtiden.

– Rent sportslig er det ingen ting som tilsier at hun ikke skal fortsette, mener Lene Rantala. Den tidligere Larvik-keeperen med la selv opp som 45-åring etter seks gull med det danske landslaget og Champions League-tittel med LHK.

FORTSATT PÅ BALLEN: Katrine Lunde leverte en sterk kvartfinale i Champions League.

– Hun holder et veldig, veldig høyt nivå og er stadig vekk opptatt av å utvikle seg. Hun er motivert, fastslår Rantala. Hun har trent Lunde og de øvrige Vipers-keeperne en gang i uken de siste par månedene.

– Hun kan helt sikkert fortsette i mange år til, mener Lene Rantala. Hun mener keeperposisjonen er mindre utsatt for skader på grunn av liten fysisk kontakt med motspillere. Lunde måtte operere korsbånd etter en vridning i kneet i 2019.

Rantala sier at det er noen «fysiologiske ting» kan endre seg for spillere i 40-årene, men mener Lunde ikke er der.

– Hun er i supergod fysisk tilstand, sier Rantala.

– Jeg har lyst til være med så lenge det satses bra og at jeg føler at jeg har noe å bidra med, sier Katrine Lunde selv.

Før vinterens VM avslørte hun at hun har lyst til å spille EM kommende høst. Katrine Lunde mente i fjor sommer at Tokyo ble hennes siste OL. Men en ny kontrakt betyr at hun spiller håndball til sommeren 2024.

Da spilles OL i Frankrike.

JOBBER SAMMEN: Lene Rantala (til venstre) jobber med Katrine Lunde i Vipers i sesongavslutningen. Her sammen med Cecilie Leganger i 2012.

– Jeg sier ikke nei til noe ennå. Det gir meg veldig mye å være på landslaget, sier hun.

VG intervjuet Lund etter Champions League-kvartfinalen mot Krim. Datteren Atina (7) henger med mamma. Hun er naturligvis en svært viktig brikke i mammas regnskap.

– Atina må ha litt tid. Det går greit nå, men er utfordrende med en mann i Sverige, sier hun.

Pappa Nikola Trajkovic er assistenttrener i Malmö FF. Katrine og datteren drar til Skåne så snart de kan.

– Når vi har fri så er vi der. Det går fint, sier hun.

Idrettsparet traff hverandre da begge spilte i Györ. Trajkovic har vunnet mesterskap med Røde Stjerne og har landskamper for Serbia. Etter å ha trent Fløy i Kristiansand satser han nå på trenerkarriere utenlands.

LUNDES MANN: Nikola Trajkovic (til høyre) er assistenttrener i Malmö FF. Her sammen med kollega Jeffrey Aubynn.

Lunde åpnet denne sesongen med å ønske seg til CSKA Moskva. Der hadde Trajkovic et fristende tilbud i fotballens trenerapparat. Katrine Lunde ville etter alt å dømme tjent meget gode penger i klubben som er ledet av det russiske håndballpresidenten, Sergej Sjisjkarjov.

– Du er kanskje glad for at det ikke ble Russland nå?

– Det er vanskelig å svare på. For det var det jeg ønsket, svarer Katrine Lunde og vil ikke si noe mer.

Hun kaller denne sesongen «en god reise» med Vipers. Final four i Champions League kommer ikke før i juni. Nå handler det om den norske sesongavslutningen med Molde både i semifinalen av sluttspillet og i lørdagens cupfinale på Jordal Amfi.

– Jeg er litt mer fokusert og setter krav til meg selv, sier hun.