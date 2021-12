Drømmereprise i Val Gardena. Kilde vant i favorittbakken igjen.

«Ingen» slår nordmennene i den italienske alpebyen der Kilde tok sin niende verdenscupseier fredag.

Aleksander Aamodt Kilde trives på skiene denne sesongen og har enda mer selvtillit etter fredagens super-G.

10 minutter siden

– Jeg føler meg litt som hjemme her. Bakken kjenner man jo som sin egen bukselomme. Man koser seg på ski her. Det er definitivt et av yndlingsrennene mine, sa Aleksander Aamodt Kilde før han igjen leverte et superløp og sikret sin tredje strake seier i verdenscupen.