Vil overtale sølv-duoen til å fortsette: – Pål sier masse rart

BEIJING/OSLO (VG) Curlingekteparet Kristin Moen Skaslien (36) og Magnus Nedregotten (31) sikre seg sølv i det som ifølge dem selv kan ha vært deres siste OL sammen. Men sportssjef Pål Trulsen vil det annerledes.

SØLV: Ekteparet Skaslien og Nedregotten fikk det tøft mot finalemotstander Italia, men reiser hjem til Norge med sølvmedalje fra OL.

– Nå fikk de bronse i 2018 og sølv i 2022. Så da blir det vel gull i 2026, sier Trulsen til VG like etter finaletapet for Italia.

Den tidligere storspilleren som tok gull med det norske laget under OL i Salt Lake City i 2002, drømmer om flere medaljer for norske curlingspillere.

Men det er langt fra sikkert at det er Skaslien og Nedregotten som sammen sørger for det.

– Det vet jeg ikke om vi har råd til, sier Nedregotten til VG konfrontert med Trulsens ønske om at de skal fortsette sammen til neste OL.

– Da må han spytte inn litt mer penger først, legger en lattermild Skaslien til.

KAN VÆRE OVER: Det er langt fra sikkert om norske TV-seere får se Skaslien og Nedregotten sammen som lag i neste OL om fire år.

Begge har de jobb ved siden av satsingen, for å få hjulene til å gå rundt. Samtidig legger de til at det ikke bare er penger det handler om, også tiden som må legges ned for å bli best, som kan sette en stopper. Selv om et OL-sølv smakte.

– Det er klart det er gøy. Hvis det ikke hadde vært det, kunne vi ikke lagt ned så mye tid. Men det krever utrolig mye og du må prioritere bort andre ting. Så du må finne ut hva du har lyst til å bruke tiden din på, sier Skaslien.

Tidligere curlingspiller Christoffer Svae sa på Discoverys sending at han ikke blir overrasket om det kommen en Skaslien/Nedregotten junior om ni måneders tid.

– Det har ikke jeg hørt noe om, da vet han mer enn meg, sier Nedregotten og legger til at han ikke har noen kommentar når VG spør om en familieforøkelse er i tankene.

I kjelleren under curlingbanen i Beijing er Trulsen klar over at Skaslien ikke har bestemt seg for curlingfremtiden, og at hun har sagt at hun kan gi seg.

– Vet du hva, det har jeg prøvd å gjøre og. Det å gi seg er det vanskeligste en utøver gjør, sier Trulsen.

På spørsmål om hva slags plan han har lagt for å overtale Skaslien, svarer han følgende:

– Det må være hennes glede ved å spille curling. Vi har ikke så mye penger å rutte med, men det er ikke lett å gi seg. Alt du opplever og alt du får være med på. Jeg håper hun fortsetter litt til.

Konfrontert med Trulsens dype ønske og tro på at han klarer å overtale Skaslien til fire nye år – humrer sølvvinneren.

– Pål sier masse rart, sier Skaslien.

Hun er ikke ferdig som curlingspiller helt enda. Døren er ei heller helt steng, men et klart svar om fremtiden vil drøye.

– Jeg tror faktisk jeg trenger litt mer tid. Jeg har et damelag jeg skal spille VM med i midten av mars, som jeg gleder meg veldig til. Etter det så er det vel på tide å ta litt avgjørelser.

Ektemannen blir på sin side en del av det norske herrelaget. Kanskje også om fire år.

– Jeg kan ikke snakke for Kristin, men jeg er ikke ferdig med det spillet her før jeg har ett gull i OL, sier Nedregotten.