Tiril Eckhoff om lagvenninnen: – Aldri sett henne så desperat

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Nå er Ingrid Landmark Tandrevold endelig fri til å le, vitse, ta en alvorsprat og slippe seg løs sammen med de andre i deltagerlandsbyen.

Ingrid Landmark Tandrevold under kvinnenes 15 kilometer individuell start. Da ble det 8. plass.

9. feb. 2022 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble en drøy uke for 25-åringen fra Bærum. Hun som elsker å være sammen med andre, som har sin beste venninne Tiril Eckhoff med seg på tur hele året, som er så pratesyk at hun har laget egen podkast sammen med henne, ble stengt inne på rommet i OL-landsbyen.

Hun hadde vært nærkontakt til koronapositive Jarl Magnus Riiber på flyet over fra Oslo til Beijing. Da er reglene nådeløse. Du må i karantene, såkalt nærkontaktkarantene. Derfor har hun vært nødt til å isolere seg på et rom i leiren, trene i egne karanteneløyper og få all mat brakt inn til seg.

Det innrømmer hun gjerne at det bare var sånn passe OK.

– Jeg taklet det kjempedårlig. Jeg synes det suger når jeg sitter inne på rommet og kan høre de andre prate og le utenfor.

Slapp fri

Tirsdag var hun ute av karantene. Ingen positive prøver og dermed er hun fri i den grad noen er helt fri til å bevege seg rundt i OL-boblen. Lagvenninne Tiril Eckhoff fortalte på en pressekonferanse foran sprinten fredag at det var en spesiell opplevelse å se 25-åringen i relativt fri dressur.

– Aldri sett henne så desperat etter å være sosial. Det var unikt og litt morsomt, sier Eckhoff, som sammen med Tandrevold har podkasten Kant ut med Tiril og Ingrid.

Eckhoff forteller om hennes desperate behov for kontakt.

– Hun var i karantene, men hun sto helt inne i døren og pratet med de som var utenfor.

Dagene på rommet fikk hun ikke brukt til stort. Men telefonen har fått hardkjørt seg med FaceTime.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg har brukt tiden til masse fornuftig og tatt en doktorgrad (hehe). Men jeg har puslet puslespill, og så har jeg holdt kontakten med mine venner og familie hjemme. Og så har jeg sett to sesonger av «Gossip Girl» på nytt.

Det siste er en eldre TV-serie for ungdom som gikk i perioden mellom 2007 og 2012.

På normaldistansen viste hun at hun ikke hadde blitt så veldig mye dårligere av karantenelivet. Hun var storfornøyd med at hun bare skjøt en bom, var litt mindre fornøyd med at hun ikke hadde bedre fart i sporet. Hun ble til slutt nummer åtte.

Frihetsboost

Kommende fredag er det sprint som legger grunnlaget for jaktstarten senere i OL. Hun håper at hun nå virkelig kan kose seg sammen med sine lagkamerater har en positiv effekt.

– Jeg satser på at det gir meg en boost på den distansen, fortalte hun til de norske mediene som hadde tatt turen til pressekonferanseteltet i deltagerlandsbyen.

Marte Olsbu Røiseland har startet OL som hun startet det legendariske VM for to år siden. Medalje på de to første distansene. Den gang tok hun medalje i alle øvelsene i mesterskapet. Totalt fem gull.

Det norske laget på fredagens 7,5 km sprint. Fra venstre: Marte Olsbu Røiseland, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff.

På pressekonferansen ble hun spurt om hun har noe slikt på gang nå også. Men 31-åringen fra Froland er forsiktig med å antyde slike muligheter.

– Det er veldig tidlig å spå. Vi er ikke halvveis en gang og har fire spennende konkurranser foran oss. Det er så sykt mye som kan skje og alt må klaffe. Tror det blir en kul sprint og jaktstart.

Skiskyting 7,5 km sprint sendes på TVNorge fredag 10.00