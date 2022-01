New York-comebacket «alle» snakker om

En samlet amerikansk hockeypresse har vendt øynene mot en spesiell begivenhet i Madison Square Garden på Manhattan i New York, natt til lørdag norsk tid. I sentrum av det hele – svenske Henrik Lundqvist (39) og Mats Zuccarello (34).

VENNER FOR LIVER: Henrik Lundqvist (t.v.) og Mats Zuccarello utviklet et nært bånd på sin tid sammen i garderoben i New York.

Nordmannens Minnesota Wild besøker nemlig Zuccas gamleklubb New York Rangers til det som ikke blir det terminlisten egentlig sier at den er – en vanlig hockeykamp.

Før puckdropp i den legendariske arenaen skal nemlig keeperhelten Henrik Lundqvist få sin hyllest fra hjemmefansen etter 15 års spillertjeneste som endte i legendestatus og ikon-tilværelse på og utenfor isen i millionbyen.

Keeperen med tilnavnet «The King» måtte ta et tårevått farvel med klubben i 2020, og fikk siden spolert sin videre karriere i Washington Capitals grunnet en hjertefeil i fjor.

Natt til lørdag norsk tid skal alt oppsummeres i det som beskrives som en emosjonell seremoni, der Lundqvists draktnummer «30» skal heises opp i taket – og «fredes» mot bruk av fremtidige spillere.

Blant tilskuerne? Bestekameraten Mats Zuccarello, som var der i ni av sesongene.

MOTPOLER: - Han er den seriøse. Det moteikonet i dress. Jeg er han morsomme karen i joggeklær, sa Mats Zuccarello skulle beskrive ulikheten på personlighetene. Han tror motsetningene tiltrakk hverandre, og at de derfor ble venner.

– En tilfeldighet, har nordmannen sagt om at hans Minnesota Wild møter New York Rangers på nettopp denne kvelden.

Men at han er glad for å være til stede er det ingen tvil om.

– Det kommer til å bli stort og spesielt for ham og familien. Jeg er glad for å få være der, sier Zuccarello i et intervju vist på NHL.com.

Der ble han spurt om forholdet til sin tidligere lagkamerat. Han beskriver vinnerviljen og seriøsiteten ved Henrik Lundqvist som det viktigste han har lært av svensken på isen. Utenfor ble de ikke bare venner, men også samarbeidspartnere i arbeider for veldedighet.

Sammen arrangerte de blant annet utendørskamp for 20.000 tilskuere på Ullevaal stadion i Oslo.

Da Mats Zuccarello forsvant fra New York-klubben i februar 2019 var det ikke vanskelig å forstå hva nordmannen betød for Lundqvist:

– Å se den reaksjonen fra ham var sterkt den gangen. Jeg trodde vi skulle være i New York resten av karrieren sammen. Men plutselig, på et øyeblikk, var det over, forteller 34-åringen fra Oslo.

Fredag kveld samles de igjen. Zuccarello på isen, og Henrik Lundqvist på tribunen med kone, barn og øvrig familie. Ifølge svenske Aftonbladet er 100 gjester av ham invitert, 60 av dem flyr over fra Sverige. Også Zuccarello vil ha familie på tribunen i den spesielle svingomen innom det tidligere New York-hjemmet.

Hvor det også var spesielt da han fikk sitt første «comeback» for en annen klubb:

– Jeg tror ikke det blir tårer for min del nå, sier Zuccarello med et smil i videoen.

– Jeg er jo der for å spille kamp mot et av de beste lagene i ligaen. Den vil jeg gjerne vinne, sier nordmannen – som er i kjempeform.

Han har gjort 38 målpoeng på 32 kamper og er på vei mot sin aller beste sesong i NHL i en alder av 34. Sammen med russeren Kirill Kaprizov og Ryan Hartman utgjør de én av verdens aller mest giftige angrepsrekker.

Lundqvist-seremonien og kampen mot New York Rangers vises på Viaplay og V Sport 1 natt til lørdag 00:30.