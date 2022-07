Porsche kjøper 50 prosent av Formel 1-laget Red Bull

Det har lenge blitt spekulert i om Porsche skal kjøpe seg inn i Red Bulls Formel 1-lag, noe som nå har blitt avslørt av en offisiell søknad i Marokko.

Porsche kjøper opp 50 prosent av Max Verstappens (til venstre) Formel 1-lag Red Bull.

Porsche AG og Red Bull GmbH må rapportere inn samarbeidsprosjektet sitt til konkurransetilsynet i 20 land utenfor Europa. I Marokko er en slik søknad underlagt publiseringsplikt, noe som betyr at avtalen som lenge har vært hemmelig, nå har blitt offentlig.

Det nye partnerskapet er imidlertid ikke offisielt kunngjort ennå. Sannsynligvis ettersom Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) ikke har godkjent de nye motorforskriftene for 2026-sesongen, skriver østerrikske Kronen Zeitung.

Søknaden avslører at Porsche varslet Conseil de la Concurrence 8. juli om at de vil starte et 10 år langt samarbeid med Red Bull som gir dem en eierandel på 50 prosent i Formel 1-laget.

Dokumentet antyder at partnerskapet vil bli formelt kunngjort 4. august.

Red Bull leder både konstruktørmesterskapet og verdensmesterskapet med Max Verstappen. Nederlenderen har kontrakt med Red Bull ut 2028-sesongen.