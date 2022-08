Tennislegenden vil se endring hos Ruud: – Vil hjelpe ham

John McEnroe var kjent for temperamentet sitt på tennisbanen. Nå håper den amerikanske tennislegenden å få se litt mer følelser hos Casper Ruud.

KLAR FOR NY GRAND SLAM: Casper Ruud har aldri kommet lenger enn tredje runde i US Open tidligere.

Mandag starter US Open og Casper Ruud vil der trolig få sjansen til å spille for store tilskuermasser, som han også gjorde på vei mot finale i årets French Open. Der ble spesielt kvartfinalen mot danske Holger Rune en het affære, og Ruud sa etter kampen at det kanskje var «på tide å vokse opp litt».

Under en digital pressekonferanse med John McEnroe i forkant av US Open kom kvartfinalen mellom de to skandinavene opp da danske Ekstra Bladet spurte om den unge dansken.

– Da han spilte mot Ruud, var det mye som skjedde. Jeg skjønner at han har tro på seg selv og han er et stort talent, men han viste på et vis ikke respekt for Ruud. Ruud virker som den hyggeligste karen du kan møte. Det hadde vært noe annet om han gjorde det mot (Nick) Kyrgios, sier McEnroe, og konkluderer med at det hele var smakløst.

På spørsmål fra VG om han ønsker å se litt mer temperament også fra Ruud, svarer McEnroe:

– Jeg ønsker å se litt mer glød. Fra et underholdningsperspektiv – som ikke har noe med å vinne eller tape en tenniskamp å gjøre – så responderer fans mer på det (litt temperament). Hvis de ser Carlos Alcaraz, så trekkes de mot den energien. Jeg tror ikke det er Casper Ruuds personlighet, men hvis han kan innlemme litt av det, så tror jeg det vil bli bedre for ham og for de som ser på ham, sier McEnroe, som er ekspert for Eurosport i US Open.

– Jeg sier ikke han ikke er god konkurranseutøver, men folk vet ikke mye om ham. Til syvende og sist vil fans i US Open se ham på tribunen og spørre seg selv: «Vil jeg komme tilbake og se ham igjen?» Det vil trolig hjelpe ham med å få flere til å støtte ham, sier McEnroe om en mer temperamentsfull Ruud.

TENNISLEGENDER: Björn Borg (venstre) og John McEnroe (høyre) under fjorårets Laver Cup. De to var i en årrekke rivaler ute på tennisbanen.

Det var etter US Open i fjor at Ruud for første gang tok steget opp blant de ti beste på verdensrankingen. Siden har han holdt seg topp ti og på sitt beste vært hele oppe på en femteplass. Foran årets US Open har nordmannen faktisk muligheten til å bli verdensener, men da må han sannsynligvis vinne sesongens siste Grand Slam-turnering.

Ruud fikk sitt store Grand Slam-gjennombrudd i French Open tidligere i år, hvor han tok seg helt til finalen. På grusen i Paris ble det der et tap mot Rafael Nadal i finalen. McEnroe, som selv har vunnet syv Grand Slam-turneringer, mener Ruud også har en sjanse i US Open.

– Nå som ting er mer åpent og mer uforutsigbart, er det muligheter for flere spillere, inkludert Ruud. Han har jobbet med hvordan han skal prestere best på hardcourt. Han har lært mye og jobbet bra med serven, men han er ikke en stor fyr. Han er på sitt beste når han spiller stabilt, får alle ballene tilbake og så tar sjansen når den byr seg, sier McEnroe.

Amerikaneren mener det nå er større prestisje å slå Ruud enn tidligere og at presset på nordmannen også har økt. Siden French Open har Ruud både vunnet en turnering og tatt seg til semifinalen i en Masters 1000-turnering, men også blitt slått ut i første kamp i et par turneringer. Til US Open vil stjerner som Alexander Zverev, Roger Federer og Novak Djokovic mangle.

– Akkurat nå prøver spillerne å finne sin plass i hierarkiet til hver turnering. Det er ganske åpent og det åpner potensielt døren for en fyr som Ruud. Jeg vil si det er minst 10–15 spillere som kan være med helt inn i denne turneringen, sier McEnroe.