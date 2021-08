Klubben bekrefter: Eirik Horneland er Brann-trener ut sesongen

Det bekrefter Brann tirsdag ettermiddag.

Eirik Horneland leder Brann ut 2021.

8 minutter siden

Mandag svarte Eirik Horneland bekreftende overfor BT på spørsmål om han fortsetter som hovedtrener ut 2021-sesongen. Tirsdag bekrefter klubben dette.

– Vi er veldig glad for at Eirik sa ja til å overta ansvaret ut året. Han er en utrolig dyktig og kompetent trener, som er en tydelig leder og spillergruppen samarbeider godt med ham. For oss gir det en ro og kontinuitet rundt laget som vi trenger nå, sier Branns sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen, til klubbens nettsider.

Horneland overtok midlertidig etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken 19. juli.