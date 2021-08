Kaggestad: Større enn Rodals OL-gull

TOKYO/OSLO (VG) Friidrettsekspert Johan Kaggestad (77) mener at Jakob Ingebrigtsens OL-gull på 1500 meter rager høyere enn Vebjørn Rodals på 800 meter i Atlanta for 25 år siden - og at han er klar for å slette verdensrekorden til Hicham El Guerrouj.

– Vebjørns var kjempebra, men det Jakob gjør er større. Det er helt rått. Ingen trodde en nordmann kunne vinne 1500-meter i OL. Å vinne 1500 meter er stort. Den distansen er det største som fins. Alle i verden kan løpe 1500 meter. Du trenger bare et par sko, sier Johan Kaggestad umiddelbart etter Jakob Ingebrigtsens «maktdemonstrasjon».

Han understreker at det er en vanskelig øvelse å skulle sammenligne tidens beste norske idrettsprestasjoner, som VG ber ham om å gjøre. Det er som å sammenligne epler og pærer. For å sette påstanden i perspektiv, viser han imidlertid til Knut Kvalheim (71). Norges tidligere løperener (9. plass 5000 m i 1976-OL) uttalte etter Henrik Ingebrigtsens 5. plass i OL-finalen på ni år siden i London at 1500-meteren «er det største i friidretten».

Jakob Ingebrigtsen senket sin personlige rekord med 36/100. Han senket også den olympiske rekorden, satt av finalekonkurrent (4. plass) Abel Kipsang i OL-semifinalen, med tre sekunder og 33 hundredeler. Vebjørn Rodal satte olympisk rekord med 1.42,58. Den holdt i 16 år, til David Rudisha vant OL-gull på 800 meter med 1.40,91 i London.

– Det er store opplevelser alle tre, understreker Johan Kaggestad med tanke på Karsten Warholms OL-gull og fantastiske verdensrekord på 400 meter hekk Tokyo.

– Det var helt rått det Karsten gjorde, og det var helt rått det Jakob gjorde, sier Johan Kaggestad.

Han påpeker Jakob Ingebrigtsen i veldig ung alder ble kjent som et stort løpstalent internasjonalt. Kaggestad sier at 20-åringen fra Sandnes bare var 15–16–17 år gammel da han løp oppsiktsvekkende fort, og at «mange» da trodde det var en boble som ville sprekke.

– Men det har den ikke gjort, sier Johan Kaggestad - som for tre år siden uttalte til VG Jakob Ingebrigtsen i løpet av kort tid ville «smadre» verdensrekorden på 1500 meter.

Det gjorde han etter at Jakob Ingebrigtsen hadde senket sin personlige rekord med fire sekunder på en engelsk mile (1609) i Eugene. Da kom han på 4. plass. Timothy Cheruiyot vant Diamond League-løpet i Oregon. Regjerende verdensmester (2017) på 1500 meter, Elijah Manangoi, kom på 3. plass. Kenyaneren slo Jakob Ingebrigtsen med ett tidels sekund.

På spørsmål om Jakob Ingebrigtsen har kapasitet til å senke verdensrekorden på 1500 meter nå, er Johan Kaggestads svar et klart «ja». Han mener det ikke skal så mye til for at han kan komme under marokkaneren Hicham El Guerroujs 3.26,00 fra Roma for 23 år siden.

– Han har kapasiteten til å slå verdensrekorden. Det kan han gjøre på en bane som den i Zürich, som ligger 550 meter over havet, og med harer (fartsholdere) som drar bitte litt fortere enn i dag, forklarer Johan Kaggestad.

Karsten Warholm fikk med seg løpet og kom med sin uforbeholdne hyllest.

– Det er spinnvilt, og så fortjent! Jeg må bare takke Jakob for et fantastisk og rørende øyeblikk foran TV’en! Og selvfølgelig: Gratulerer og nyt det, sier Karsten Warholm til VG etter Jakob Ingebrigtsen gull på 1500 meter i OL.

Selv tok Warholm gull på 400 meter hekk tirsdag og kom hjem til Oslo i går kveld.

I det han sier det, hører han en rørt Gjert Ingebrigtsen uttale at Jakob Ingebrigtsen gjorde et taktisk fantastisk løp.

– Det var teknisk fantastisk, og et fysisk fantastisk løp. Jakob fikk det som han ville. Cheruiyot overvurderte seg selv og tenkte antakelig «jeg går opp og drar som vanlig». Men han virket dau, i finalen også. Han hadde ikke noe å svare med da Jakob rykket 150 meter fra mål, sier Johan Kaggestad.

– Vi er blitt en betydelig idrettsnasjon på sommertid. Det hadde man ikke sett for seg for 10 år siden. Jeg var i OL i 2012. Da ble det en skikkelig oppvask etterpå. Jeg var der i 2016. Da var det ikke mye bedre. Nå skal vi suge litt på karamellen. Men det er et nytt OL om bare tre år. Jeg tror vi da kan gjøre det enda bedre enn dette, sier Gjert til VG.

– Hvor høyt vil du sette dette idrettsøyeblikket?

– Det er nok på høyde med staven til Brå, sier Ingebrigtsen til VG og ler, før han fortsetter:

– Det er vanskelig å rangere slike ting, men det som er fantastisk er at Karsten leverer i overkant av hva vi kan forvente. Og Jakob kommer og gjør det samme. Det er de to som på mange måter bærer norsk friidrett - og norsk idrett sammen med enkelte andre.

Ps! Jakob Ingebrigtsen slo Cheruiyot med 69/100 og briten Josh Kerr på 3. plass med 73/100. Seks av finalefeltets 13 løpere satte personlig rekord.