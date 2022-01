Sprinteren Lendore døde i bilulykke

Sprinteren Deon Lendore, som har deltatt i de tre siste sommer-OL og har en bronsemedalje i stafett, døde i en frontkollisjon i Texas mandag, 29 år gammel.

NTB-AP

Nå nettopp

Han var frivillig assistenttrener for Texas A&M-universitetet. Lendore var på vei hjem fra trening da han kom over i feil kjørefelt, sneiet et annet kjøretøy og frontkolliderte med et tredje, ifølge politiet.

Lendore ble erklært død på stedet. Den 65-årige kvinnen som kjørte bilen han frontkolliderte med behandles på sykehus for alvorlige skader.

Lendore deltok for Trinidad og Tobago i sommerlekene i 2012, 2016 og i fjor. Han løp ankeretappen da det ble bronse på 4 x 400 meter i London-OL. Han hadde stor suksess i universitetsidrett, og i 2014 var han ubeseiret i 14 løp på 400 meter på vei mot NCAA-tittelen både innendørs og utendørs.

– Han representerte håp og glede hver gang han satte føttene på banen, sier Trinidad og Tobagos idrettsminister Shamfa Cudjoe i en uttalelse.

De to siste årene var Lendore frivillig hjelpetrener på universitetet ved siden av løperkarrieren.

– Jeg kan ikke uttrykke hvor stort dette tapet er. Han var blitt som et familiemedlem, sier hovedtrener Pat Henry.