Her sitter RBK-styret og diskuterer Milojevic

Torsdag kveld er RBK-styret samlet på Ivar Kotengs kontor. På agendaen: Er Milos Milojevic rett mann til å trene klubben i 2022?

På dette kontoret sitter RBK-styret og diskuterer torsdag kveld.

9. des. 2021 20:39 Sist oppdatert 10 minutter siden

Onsdag formiddag skrev Adresseavisen at styret ennå ikke har bestemt seg for om de skal gå for Hammarby-treneren.

Og at Milojevic derfor heller ikke fått noen endelig tilbakemelding, ettersom styret først skulle snakkes igjen i løpet av kort tid.