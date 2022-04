Sur avslutning for Hovland: – Veldig kjipt

Hovland jaktet en topp ti- plassering, men måtte se at han endte utenfor de 20 beste i The Masters.

STANG UT: Viktor Hovland nærmer seg en topp ti-plassering, men avsluttet dårlig.

10. apr. 2022 23:22 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres - flere spillere er ikke ferdigspilt!

– Med par på siste blir det en ok dag. Selvfølgelig veldig kjipt det siste hullet der, men ellers er det mye bra. Og så er det fortsatt mye forbedringspotensial også, sier Hovland til Discovery etter søndagens runde.

Dobbeltbogeyen på hull 18 førte til at det ble en runde på 73 slag, ett slag over par, for Hovland på den siste runden i The Masters – årets første majorturnering. Og det som kunne blitt en delt 14. plass (med par), ble istedenfor en delt 27. plass.

I skrivende stund er verdensener Scottie Scheffler på vei mot karrierens første majorseier. Amerikaneren er tolv slag under for turneringen etter 15 hull på den avsluttende runden, og har fem slag ned til Rory McIlroy som ligger nærmest.

I LEDELSEN: Scottie Scheffler er på vei mot karrierens største seier.

Viktor Hovland klarte med et nødskrik å ta seg videre til helgespillet i The Masters, og brukte store deler av helgen til å klatre godt oppover på resultatlisten. Lørdag klatret han opp fra en delt 45. plass til en delt 18. plass, og han hadde dermed mulighet til å komme seg inn topp ti i en majorturnering for første gang i karrieren.

Under langt lettere vindforhold enn de foregående dagene, var Hovland avhengig av en meget god runde. Det ble også en god del birdier for nordmannen, men igjen ble litt for mange feil til at han klarte å komme seg helt opp topp ti. Med fire birdier og tre bogeyer på de 17 første hullene, lå Hovland på en delt 14. plass og trengte en birdie på hull 18 for å ha en sjanse til å komme seg inn topp ti. Istedenfor ble det en dobbeltbogey etter at Hovland sendte utslaget ut i skogen.

Dobbeltbogeyen gjør at premieutbetalingen til Hovland, slik det står seg i skrivende stund, går fra 1,9 millioner norske kroner til 964.000 norske kroner.

Fakta Viktor Hovland i majorturneringer Som amatør:

2019: The Masters - delt 32. plass (beste amatør)

2019: U.S. Open - delt 12. plass (beste amatør) Som proff:

2020: PGA Championship - delt 33. plass

2020: U.S. Open - delt 13. plass

2021: The Masters - delt 21. plass

2021: PGA Championship - delt 30. plass

2021: U.S. Open - trakk seg under den andre runden

2021: The Open - delt 12. plass

2022: The Masters - delt 27. plass Vis mer

I forkant av turneringen var det meste av fokuset på Tiger Woods, som for første gang på halvannet år deltar i en profesjonell golfturnering. Woods var i en stygg bilulykke i februar i 2021, og har gjort det klart at han har lagt opp som proff på heltid.

Woods startet turneringen med en 71-runde, men har gradvis falt nedover i feltet og avsluttet med en 78-runde søndag. Totalt endte han 13 slag over par og ble nummer 47 i turneringen.