RBK-talent tatt ut i EM-troppen

Anna Jøsendal fra RBK Kvinner er noe overraskende tatt ut i EM-troppen til Martin Sjögren.

Anna Jøsendal er tatt ut i EM-troppen.

7. juni 2022 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Synne Skinnes Hansen var ventet å være i troppen. Så var det knyttet spenning til om flere RBK-spillere kom til å få sjansen.

– Det er kanskje overraskelser for noen her, sa landslagssjef Martin Sjögren under pressekonferansen.