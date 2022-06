Nedslående nyheter for RBK-spissen

Noah Holm er ute i åtte uker. Deretter skal man vurdere om spissen må opereres.

Trøbbel på topp: Noah Holm er skadet for RBK.

23. juni 2022 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder rbk.no torsdag.

– Gjentatte undersøkelser her, samt hos lege og fysioterapeut med spesialkompetanse på lyskeplager, tilsier et behov for en lengre rehabilitering. Dermed forventes Noah kampklar om cirka åtte uker, sier RBK-lege Olav Aas til klubben.