Elverum har eksportert over 20: – Vi er et fantastisk utstillingsvindu

Onsdag kveld drar Elverum i gang sin syvende strake sesong i håndballens Champions League. Halve laget er debutanter mot Vardar fra Skopje. Alexander Blonz (21) er den siste i en hel rekke spillere som har forlatt klubben.

GÅR VIDERE: Alexander Blonz for Elverum mot regjerende Champions League-vinner Barcelona. Nå har venstrekanten dratt videre til Ungarn.

15. sep. 2021 15:37 Sist oppdatert 28 minutter siden

Elverum har eksportert over 20 mann ut av landet siden Champions League-eventyret startet i 2015. Det har ikke fått klubbkassen til å bule. Strømmen av spillere ut skal ikke ha gitt Elverum mer enn en drøy halv million kroner i overgangssummer.

– Det er ikke penger å hente på spillersalg. Vi har ikke basert oss på det, sier sportslig leder Nils Kristian Myhre til VG. Han trekker frem Blonz som et godt eksempel på klubbens politikk.

– Han hadde ett år igjen av kontrakten. Men vi lot ham gå til tross for at han er vår kanskje største profil, landslagsspiller og stjerne. Men ved å oppfylle hans drøm tror vi at Elverum står bedre rustet til å få neste talent, mener Myhre.

Etter det VG kjenner til fikk Elverum 350.000 kroner da venstrekanten dro til Pick Szeged i Ungarn med ett år igjen av kontrakten. Pluss to treningskamper før sesongen.

– Vi solgte ikke Blonz på grunn av pengene, men helt åpenbart for at han skulle få muligheten. I tillegg så er det viktig at en slik overgang markedsfører oss. Vi hadde aldri sluppet ham til en middels dansk klubb. Vi snakker med spillerne om at utviklingsarenaen deres er god nok i Elverum. Hvis de skal gå videre så må det være til noe bedre, mener Myhre.

Fakta Elverums eksporter Utvalgte spillere som har dratt fra Elverum siden 2015. Kevin Gulliksen (Minden, nå Göppingen), Lukas Sandell (Aalborg), Magnus Fredriksen (Wetzlar), Alexander Blonz (Pick Szeged), Luc Abalo (Zeekstar Tokyo), Simen Schønningsen (Bergischer), Sigvaldi Gudjónsson (Kielce), Petter Øverby (Kolding, nå Erlangen), Kristian Bliznak (Rhein-Neckar Löwen), Luka Mitrovic (Gorenje), Josef Pujol (Gummersbach og Dunkerque), Tine Poklar (Alpla Hard), Sebastian Henneberg (Aalborg). Vis mer

Mot Vardar – Champions League-vinner i 2017 og 2019 – stiller trener Børge Lund med nye lovende spillere som Kasper Lien (20), Eric Johansson (21) og Orry Freyr Thorkelsson (22) i sentrale roller.

– Vi er et fantastisk utstillingsvindu, mener Nils Kristian Myhre. Han forteller at det er delte meninger i kubben rundt gjennomtrekken i Terningen Arena.

– Det er dragkamper internt og diskusjoner, men ved å kjenne vår plass i næringskjeden, tufter vi vår drift på å være et utstillingsvindu for noe mer.

Han presiserer at Elverum stadig flytter seg opp i næringskjeden. I tillegg til Blonz gikk Simen Schønningsen denne sommeren til Bergischer i tysk Bundesliga mens Josef Pujol dro videre til franske Dunkerque etter sin andre periode i Elverum.

For verdensstjernen Luc Abalo ble det med en amputert sesong i Elverum. Etter å ha tatt sitt tredje OL-gull i sommer drar franskmannen nå tilbake til Japan og klubben Zeekstar Tokyo.

Det er allerede klart at Dominik Máthé direkte går til PSG Handball etter denne sesongen. Ungareren skal ha sagt nei til både Veszprém og Pick Szeged i hjemlandet for å fullføre sine to år i Sør-Østerdal.

– Det er en anerkjennelse til det utviklingsfokuset vi har, mener Myhre. Den fysiske treneren Thorsteinn Sigurjonsson er en nøkkel til suksessen. Østlendingen forteller foran Champions League-åpningen at den 20 år gamle playmakeren Tobias Grøndahl (183 cm) i løpet av to år i klubben har fått 15 kg mer muskler på kroppen.

– Det er viktig at spillerne skjønner at det tar tid å bygge fysikk, lære seg å vinne, stå i avgjørende situasjoner og være best mulig rustet til å gå videre, mener Nils Kristian Myhre.

Elverum har som mål å videre fra en tøff gruppe. Allerede i neste uker venter Sander Sagosen og Kiel på bortebane i Kiel. Champions League-finalist Aalborg med Mikkel Hansen er motstandere sammen med Vardar, Montpellier, Zagreb, Mesjkov Brest og Alexander Blonz’ nye klubb Pick Szeged.

