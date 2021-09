Fana-sensasjon da de tok poeng mot håndball-giganten

Fana har aldri tatt poeng mot Vipers. Det endret seg torsdag kveld.

Keeper Ida Drønen og Christine Karlsen Alver (midt i bildet) var sentrale da Fana tok poeng mot Vipers.

23. sep. 2021 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Fana – Vipers Kristiansand 33–33 (15–20)

Vipers fra Kristiansand vant Champions League i år, og har ikke avgitt poeng i Eliteserien siden 2019/20-sesongen – men det gjorde de mot Fana.

Bortelaget møtte et Fana-lag som storspilte og gjorde jobben vanskelig for dem.

Lojalitet til spillet

Fana-trener Erlend Lyssand sier at han visste det var muligheter for poeng i denne kampen, men innrømmer likevel at det var noe sjokkerende over resultatet med tanke på motstanderen.

– Det var veldig kjekt at vi lyktes med det vi skulle, og ikke minst veldig imponerende at vi gjorde det etter å ha ligget under med fem mål.

– Dette er et lag som står opp tidlig på morgenen for å trene og som trener en gang til. Denne kampen fortalte noe om viljen som sitter i laget, og det var noe man trengte mot Europas beste.

Lyssand forteller at laget har en enorm lojalitet til spillet som blir avtalt på forhånd, og at det er svært viktig.

– Vi var i tillegg utrolig disiplinerte.

Fana-keeper Ida Drønen ble den store helten da hun avverget scoring i Vipers’ siste angrep. Treneren roser henne for den matchavgjørende redningen.

– Det at hun reddet var helt avgjørende. Da de kom i angrep ett minutt før slutt, med de ferdighetene de har, så skulle de egentlig tatt ledelsen.

Her gjør Fana-keeper Ida Drønen den avgjørende redningen, kun ett minutt før slutt.

– Vi er smarte

Bakspilleren og storscoreren Christine Karlsen Alver hamret ballen i mål 12 ganger mot Vipers. Hun syntes det var spesielt gøy å kunne kjenne på et høyt nivå.

– Det var en sinnsikt gøy kamp. Det å kunne få kjenne på dette nivået er det ikke alle som får. Rett og slett en veldig gøy håndballkamp, oppsummerer hun.

– Vi gjorde en god kamp både fremover og bakover i banen – vi var smarte i spillet vårt. Da kan man til og med få poeng mot Vipers.

Fram til denne kampen, var det ingen som hadde tatt poeng mot Vipers, noe som var motivasjon i seg selv før kampen, sier hun.

– Vi ville være de første til å ta poeng mot dem. Jeg skulle ønske vi fikk to, men ett er bedre enn to.

Hun kaller uavgjort-resultatet en lagseier.

– Jeg er fornøyd med egen innsats og veldig fornøyd med de rundt meg. De gjorde en god jobb, og dette var rett og slett en lagseier.

Christine Karlsen Alver scoret 12 mål mot Vipers.

Svarte med kontringer

Vipers gikk rett i strupen på Fana og fikk en tremålsledelse med en gang. Likevel klarte Fana fort å hente seg inn igjen. Da det var spilt syv minutter svarte Fana med en utlikning og det 6–6.

Selv om Vipers økte sin ledelse med både to og tre mål etter halvspilt første omgang, var Fana gode og effektive i kontringsspillet sitt.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tok en timeout og ba laget om å ikke slippe Fana til så mange kontringer. Det ga uttelling.

Etter timeouten gikk Fana noen minutter uten scoring, mens bortelaget økte ledelsen ytterligere med tre mål.

Vipers hadde lenge en femmålsledelse og holdt den helt inn til pause, hvor lagene gikk til garderobene med 15–20 på tavlen.

Fana kunne fortjent juble etter at de tok poeng mot Vipers.

Fakta Fana – Vipers Kristiansand 33–33 (15–20) Fana Arena 5. runde Eliteserien håndball Dommere: Magnus Tyrdal, Petter Eia Lien Utvisninger: 1 x 2 min Fana, 1 x 2 min Vipers Toppscorer: Christine Karlsen Alver (12) Fana: Olivia Lykke Nygaard, Maren Eriksen Langø (2), Henriette Karlsen Risti, Sara Berg (5), Aurora Kjellevold Hatle (2), Maren Gabrielsen (2), Christine Karlsen Alver (12), Celine Solstad (2), Cathrine Schjøtt, Ida Drønen, Marit Ova Bøyum (3), Nora Hagerup (1), Oda Cathrine Lunne Mastad (4). Vis mer

Sikret poeng

Fana gikk offensivt ut i andre omgang og tettet fort igjen luken med flere mål tidlig.

Etter ti minutter hadde hjemmelaget tettet igjen ledelsen fra fem til to mål – og det skulle bli mer.

Like etter halvspilt andre omgang var det kun ett mål som skilte Fana fra bortelaget, og det tok heller ikke lenge før utlikningen satt.

Fana var gode i spillet og tok ledelsen for første gang i kampen drøyt syv minutter før slutt. Vipers svarte umiddelbart med en utlikning, og slik fortsatte det helt frem til to minutter før slutt. Da tok Vipers en ny ledelse.

Fana ga seg imidlertid ikke og satte inn utlikningen rett før slutt.

Den store helten ble keeperen til Fana, Ida Drønen, da hun reddet et viktig skudd like før sluttsignalet.

Dermed måtte Vipers se seg nødt til å dele poeng med Fana.