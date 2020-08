17-åring fra Sandnes spås en lovende fremtid som idrettsutøver: – Dette var bare begynnelsen

Han har vunnet Tour Te Fjells, NM i tempo og landevei, og leder norgescupen. Men det er ikke bare på sykkelsetet Sandnes-gutten Per Strand Hagenes (17) presterer.

Nå nettopp

Det startet ikke helt som håpet for syklistene i Sandnes Sykleklubb da fellesstarten i NM for juniorklassen startet lørdag. Flere av rytterne var involvert i en velt tidlig. Per Strand Hagenes (17) ødela skoen og GPS’en, men det lot ikke til å påvirke den lokale syklisten utover i rittet.

På nest siste runde, da han satt i en mindre gruppe foran hovedfeltet, bestemte han seg for å prøve å rykke fra resten av gruppen.