OL-veteranen Olaf Tufte: «Jeg spør – er det noen rundt den gutten som har turt å si skikkelig fra?»

Olaf Tufte (44) mener folk rundt suksessrike utøvere glemmer å stille et viktig spørsmål.

Olaf Tufte gjør de siste forberedelse før dagens økt, men det er også tid til noen tanker rundt Petter Northug. Mette Bugge

ÅRUNGEN: Tufte ser ut på vannet og båtene som allerede er der ute. Selv jobber roeren med å få båten klar før dagens første treningsøkt.

Olaf Tufte er en av veteranene i norsk toppidrett. Han har vært med på store oppturer og nedturer.

Han er opptatt av Petter Northug, som så mange andre. Trønderen er på måte en kollega, selv om de to ikke kjenner hverandre så godt. De har bare pratet litt, men begge har opplevd det største som går an å vinne i idretten: et olympisk gull.

Tufte har gjort det i to OL, og hvis alt går etter planen, satser han mot OL nummer syv. Men én dag vil det være slutt med toppidrettslivet også for ham.

– Vi er rusavhengige utøvere. Vi er avhengige av endorfiner, sier Tufte og tenker på hormonene som gir kroppen lykkerus.

Han fortsetter:

– Den dagen du avslutter karrieren, må du ha noe å gjøre. Hvis ikke kommer du hjem til en tom leilighet og visne blomster.

Fakta Olaf Karl Tufte Født: 27. april 1976 Klubb: Horten Roklubb Sivilstand: Gift, to barn Bosatt: Nykirke i Horten kommune Meritter: OL: Singlesculler 2 gull (2004 og 2008), dobbeltsculler 1 sølv (2000), 1 bronse (2016). VM: Singlesculler 2 gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005), 2 bronse (2002 og 2007), dobbeltsculler 1 bronse (1999). EM-bronse (2015). Utmerkelser: Aftenpostens gullmedalje, Fearnleys olympiske ærespris, Sportsjournalistenes statuett. Vis mer

Olaf Tufte bærer singlesculleren til vannet. Det er tid for den daglige økten. Mette Bugge

Suksess har mange sider

Vestfoldingen har gjort seg mange tanker om det å være toppidrettsutøver med både suksess og nedturer.

– Hvis det går dårlig på idrettsbanen, er det mange som spør hvordan det går, som klapper deg på ryggen og sier «dette fikser du». Hvis det går bra, er det få som spør og mener det. Vi antar at når det går bra, så har vi det bra. Det er ikke sikkert det, sier Tufte.

Han skrur og sjekker at alt er i orden, mens flere andre løfter båtene sine ned mot brygga.

Da kommer han på sin gamle trener Tore Øvrebø som var flink til å ta tak i de riktige spørsmålene. Den senere toppidrettssjefen stilte alltid dette spørsmålet når Tufte hadde gjort det bra:

«Hvordan har du det?»

Det betydde mye for Tufte, som mener at man da kommer inn til kjernen og åpner opp for en helt annen samtale enn det man kanskje i utgangspunktet tror.

Han mener at det nødvendigvis ikke står bra til selv om man vinner gullmedaljer og blir hyllet av en hel nasjon.

Årungen er den faste basen. Olaf Tufte har vært her i mange år. Underveis er det blitt oppturer og nedturer Mette Bugge

Om å ta riktig og feil valg

For Tufte betyr idretten fortsatt mye, men ikke alt. Og det som Petter Northug opplever nå, unner han ingen.

– Kanskje var det beste at han ble tatt, sier Tufte og reflekterer over Northugs skjebne.

– Dette er et minefelt. Det er farlig å mene noe om det bare fordi det er Petter. Men uansett når vanlige folk tok det samme dårlige valget, så blir det ingen slik omtale. Hver eneste dag står vi opp og tar valg. Noen ganger feil valg. Det gjelder å gjøre så mange gode valg som mulig. Har du først gjort ett dårlig valg, kommer gjerne det neste dårlige lettere.

Tufte minner om at det er mennesker som står bak alle feil. Når det gjelder Northug, håper han at det er noen nære ham nå.

– Jeg spør – er det noen rundt den gutten som har turt å si skikkelig fra? «Hvordan er det med deg da, Petter?»

– Er det de største stjernene som trenger mest støtte etter at de har gitt seg?

– La oss sette det på spissen: Vi trenger et ettervern. Vi er forholdsvis flinke til å ta vare på utøvere på vei opp. Vi er flinke til å sørge for at de gjør jobben sin. Men den dagen de slutter – er vi gode nok til å støtte opp om det?

Under Ol i Vancouver i 2010 fikk Petter Northug med seg fire medaljer. To av dem var gull. Gorm Kallestad / Scanpix

Har støttespillere

Selv har han mange rundt seg. Først og fremst kone, to barn og foreldre som bor på gården. Deretter gårdsarbeidet, foredragsvirksomhet og ikke minst firmaer.

– Jeg har aldri tid til å dvele det jeg holder på med på regattabanen. Det er nye oppgaver hele tiden.

Hans råd til andre er å fylle livet sitt med andre oppgaver enn idretten:

– Det er bare tull at utøvere ikke kan okkupere hodet sitt med noe annen ved siden av, lese, jobbe litt. Man må ha noe annet å gjøre. Det er bare en promille av oss som blir gode. Resten er nødt til å gå i vanlig jobb. Da er det ekstremt kjipt å ha satset 15 år av livet sitt og kanskje ikke lykkes skikkelig. Og så har du ingenting å falle tilbake på.

Tomrommet må fylles

Olaf Tufte mener at det heller ikke er så lett å vinne mange gull og deretter si farvel. Suksessen kan etter to måneder bli til et tomrom. Ingen spør hvor du skal eller vil ha deg med på ting, for da er det nye som gjelder.

– Men hvis det skal være oppfølging og ettervern, hvem skal da betale for det?

– Det handler ikke så mye om penger, men en plan. Hvordan vi tar vare på individet etter at man har lagt opp. Er det noen fallskjerm der? Vi har holdt på i så mange år og på en måte satset i et lukket økosystem som er veldig trygt. Vi elsker og hater hverandre som søsken i et slikt lag. Man vet hver eneste dag hva man går til. Plutselig en dag er det slutt. Og så har du ikke det trygge miljøet, du går til et nytt miljø og der er det ingen som passer på å suge deg inn til trygge rammer.

Olav Tufte er blitt dobbelt olympisk mester og håper at norsk idrett vil fange opp utøvere på en bedre måte. Samtidig sier han:

– Man kan ikke hjelpe noen som ikke vil hjelpe seg selv. Du får ikke gjort noe hvis de ikke har lyst.

Den synlige utøveren

Tufte minner om at de største stjernene er helt vanlige mennesker som også gjør feil.

– Petter Northug er spydspissen vår. Det synes veldig godt når han gjør feil. Det er flere der ute, men de går under radaren. Ja, vi gjør feil, iblant store feil. Forskjellen er at alle tenker at de kjenner Petter Northug fordi vi har grått med ham og gledet oss med ham. Det er ikke noe lettere å bære. Han er klar over det. Dette er en av de tingene ved å være så kjent. Det blir aldri friminutt. Det er greit så lenge det går bra.

Advokaten: – Har folk rundt seg

Northug er siktet for to brudd på veitrafikkloven. Det gjelder kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han er også siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 231 for mistanke om oppbevaring av narkotika.

34-åringens advokat, Halvard Helle, forteller at det er tungt for Northug.

«Petter er langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging», skriver Helle i en SMS til Aftenposten.