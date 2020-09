Den norske kapteinen ble kåret til verdens beste: – Tittelen kan lett gi ekstra tunge skuldre

Norges landslagskaptein i håndball innrømmer at den gjeve kåringen gir et visst press.

Ikke så lett å stoppe Stine Bredal Oftedal når hun har bestemt seg for noe. Hun kom på det ungarske All star-laget i 2019/20. Det som trekkes frem er det stabile, høye nivået. CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Nå nettopp

Lørdag spiller det ungarske stjernelaget Györ første seriekamp denne sesongen. Det nye er at klubblaget har verdens beste spiller i sin tropp. Stine Bredal Oftedal vant den kåringen i midten av juli.

Der og da var det uvirkelig. Nå har hun for lengst skjønt at det er sant, men den utmerkelsen skal på ingen måte hindre henne i å tro at hun kan bli enda bedre.

– Ja, tittelen kan lett gi ekstra tunge skuldre i gitte situasjoner. Samtidig velger jeg å tenke at det var en kåring for 2019. Det er ikke noe jeg trenger å bevise. Jeg har allerede bevist det. Årets spiller er noe jeg er blitt kåret til, ikke noe jeg nødvendigvis er til enhver tid.

Har ventet lenge

Playmakeren går inn i sin fjerde sesong i den ungarske klubben, der hun har fire norske medspillere: Amanda Kurtovic, Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen og Silje Solberg. Alle er på landslaget.

Mye har skjedd siden pandemien rammet verden, selv om Ungarn ikke har vært hardest rammet.

– Det er i alle fall blitt verdens lengste oppkjøring, helt siden jeg kom tilbake hit 20. juni, sier Bredal Oftedal.

Stine Bredal Oftedal (t.h.) og Kari Brattset Dale finner hverandre både på klubb- og landslaget. Dale er strekspiller, Oftedal playmaker. Vidar Ruud

Fakta Stine Bredal Oftedal Født: 25. september 1991 Klubber: Nit-Hak, Fjellhammer, Helset, Stabæk, Issy Paris, Györ Meritter: 38 landskamper for Norge U, 21 for Norge 21, 187 for A-landslaget. Debuterte der i november 2010. Har VM- og EM-gull som junior. EM-gull i 2010, VM-gull i 2011, EM-sølv i 2012, EM-gull i 2014, VM-gull i 2015, OL-bronse i 2016, EM-gull i 2016, VM-sølv i 2017. Vunnet mesterligaen to ganger. Er blitt seriemester i Ungarn to ganger. Har to seriesølv fra Frankrike. Utmerkelser: Årets håndballspiller i Frankrike i 2014, 2016 og 2017. Kåret til verdens beste håndballspiller i 2019. Vis mer

Fikk en sårt, tiltrengt pause

Sist sesong ble avbrutt på grunn av smittefaren, slik at det ikke ble kåret noen seriemester i Ungarn, der Györ ledet klart. Ambisjonene er ikke mindre kommende sesong. Topplaget er ute etter å vinne alt som er mulig å ta hjem.

Bredal Oftedal er i alle fall uthvilt. På grunn av oppholdet fra landskamper, samlinger, treninger og kamper i Ungarn, fikk hun det pusterommet hun trengte da alt stengte ned.

– Ikke på åtte år har jeg hatt så mye tid hjemme i Norge med familien som i vår, sier hun fornøyd.

Det betød også masse ekstra tid med kjæresten Rune Dahmke, som også er håndballspiller – i tyske Kiel.

Verdens beste er ingen tvil om retningen fremover. CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Har to nye mål

I hele karrieren har Bredal Oftedal tatt store steg, fra klubber i Norge, via proffliv i Frankrike til Ungarn. Da hun kom til Györ, ble det også Champions League-titler. Bedre blir det ikke på klubbnivå. Nå vil hun videre, det vil si bli enda mer offensiv i den grønne og hvite drakten. Hun har nye delmål.

– Jeg har tenkt en del på å bruke skuddet fra halvdistanse litt mer aktivt. Dessuten har jeg som playmaker, når det brenner, lyst til å bli bedre på det rent taktiske. Jeg ønsker enda mer å utvikle evnen til å velge de riktige tingene når det virkelig gjelder.

Stine Bredal Oftedal har mange kvaliteter. Hun er sjef på landslaget, i Györ har en medspiller den rollen. Vidar Ruud/NTB scanpix

Holder med én kapteinsrolle

Bredal Oftedal er kaptein på landslaget, men ikke i Györ. Den posisjonen har mektige Anita Görbitz, også hun en av de store stjernene i den internasjonale håndballen. Men siste sesong ble ikke Görbitz like stor som lagvenninnen Stine Bredal Oftedal fra Norge.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at Anita er kaptein. Det holder å ha den rollen ett sted, sier 28-åringen.

To stjerner i det ungarske klubblaget. Kaptein Anita Görbitz (t.v.) og Stine Bredal Oftedal. CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Sugen etter OL-plass

Oppgavene på håndballbanen står i kø fremover, hvis det ikke blir ny nedstengning på grunn av covid-19. Det betyr blant annet Golden League i september i Danmark, EM i Norge i desember. OL-kvalifisering skal foregå i mars 2021.

– Særlig dette med OL betyr mye. Det har jeg tenkt på de fire siste årene. Det er jo det største, og så røk vi ut på en vond måte i Rio i 2016 der det ble bronse. Den OL-plassen må vi bare fikse nå.

Hverken hun eller landslagsvenninnene kan ta noe for gitt. Det ble ingen medaljer i siste EM og VM. Men det jobbes hardt for å ta tilbake posisjonen i toppen som trener Thorir Hergeirsson og hans spillere, og før ham Marit Breivik, hadde i så mange år.

Stine Bredal Oftedal jubler i VM-kampen mot Russland før jul i fjor, men det ble tap 28–33 til slutt. Vidar Ruud/NTB scanpix

Les også Da lagvenninnen ga landslagsstjernen gladnyheten, ble hun «svett og klam»

Ung – men har holdt på lenge

Bredal Oftedal har snart spilt ti år på landslaget, og må betegnes som en av veteranene.

Derfor var det ekstra hyggelig at Det internasjonale Håndballforbundet (IHF) pekte på henne da verdens beste spiller skulle frem i lyset. Meldingen hun fikk på mobilen fra lagvenninne Amanda (Kurtovic), turte hun ikke å svare på. Bredal Oftedal var overbevist om at det måtte være feil. Hun dobbeltsjekket.

– Det hørtes litt for stort ut for lille meg. Jeg må jo innrømme at det var en enorm ting å bli nominert. Men at jeg skulle vinne?

18 eksperter, ni fra IHF og ni landslagstrenere som stemte på den norske nøkkelspilleren, var i alle fall ikke i tvil.