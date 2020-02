– Det var vel optimistisk å komme rett fra høydetrening og tro at jeg kunne prestere tre gode løp, men uansett burde de to siste vært klart bedre enn de ble, sier Filip Ingebrigtsen til Aftenbladet etter at han tirsdag kveld har satt ny personlig rekord på 800 meter innendørs med 1.49,56.

Sandnesgutten ble nummer fem i Stockholm, over to sekunder etter vinneren Collins Kipruto fra Kenya som noterte 1.46,96.