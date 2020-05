Fødselsdato: 11. februar 1986

Bor: Sarpsborg

Klubb: Moss & Rygge Golfklubb.

Sivilstand: Forlovet med Richard Green

Bakgrunn: Profesjonell golfspiller, som spiller på Ladies European Tour (LET), og i 2010 også på LPGA-touren. Tre seire på Telia Tour i 2007 ga topplassering på Order of Merit og full spillerett i LET-sesongen 2008.

Den sesongen hadde hun blant annet en annenplass bak Suzann Pettersen i AIB Ladies Irish Open. I 2009 kom den første seieren på LET. Samme år vant hun CartaSi Ladies Italian Open. I 2010 ble hun klar for spill i USA. I 2013 noteres seier i South African Women's Open på Ladies European Tour. To år senere vant hun Oates Victorian Open, som er en turnering på den australske LPGA-touren (ALPG Tour). I 2016 kvalifiserte hun seg til De olympiske leker i Rio. Hun har tilsammen fire seire fra Europatouren.