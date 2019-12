Frp-politiker ønsker et toppidrettssenter i Kristiansand: – Vi har et enormt potensial

Foran kommende onsdags fylkesting har han fått med seg de borgerlige, som danner flertallet, på «å be rådmannen vurdere muligheten for å styrke og utvide Olympiatoppen Sør, med tanke på å utvikle et Toppidrettssenter i Agder».

– Dette er første skritt på veien. Jeg tror vi har et enormt potensial i Agder dersom vi kan få til et slikt senter i nærheten av KKG og UiA. Husk at vi allerede har mange talentfulle idrettsungdommer. Får vi til dette, vil vi også kunne knytte til oss mange toppidrettsutøvere fra andre deler av landet. Jeg mener at Agder kan bli best i Norge, og være en spydspiss for toppidrett, sier Andersen.