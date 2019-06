Bremsing er et fremmord for rallycrosskjørerne, hvor gassen er deres beste venn. Bilene går fra 0 til 100 km/t på under to sekunder, og de fremmøtte liker den fartsfylte festen på Lånkebanen. To av dem som hadde tatt turen, var venninnene var Andrea Hammer Sætran (20) og Eirin Dalen Byberg (19) fra Stjørdal.

– Dette er utrolig spennende. Vi har fulgt rallycross siden vi var små. Og vi er årlig på VM på Lånkebanen, sier venninnene.