Brækhus jakter på spesiell rekord: – Vil bety at jeg står i historiebøkene en stund

Foran lørdagens stormøte med Jessica McCaskill i Oklahoma har Cecilia Brækhus (38) fått konsentrert seg mer om forberedelsene til kamp enn på mange år.

Det er liten tvil om at trener Abel Sanchez og Cecilia Brækhus har fått tilbringe spesielt mye tid med hverandre det siste halvåret. Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB-Stian Johnsen

11. aug. 2020 19:43 Sist oppdatert nå nettopp

Årsaken er hverdagen boksedronningen fra Bergen har levd i de siste fem månedene. Idretten og mye av samfunnet for øvrig ble brått stengt ned som følge av koronautbruddet i mars, og siden har Brækhus knapt hatt omgang med andre enn trener Abel Sánchez og de andre bokserne på hans gym i California.

Den ubeseirede verdensmesteren har vært isolert oppe på 2000 meters høyde i Big Bear Lake, uten at det nødvendigvis trenger å være negativt.

Fakta Fakta om Cecilia Brækhus

Dette er proffbokseren Cecilia Brækhus: * Fullt navn: Cecilia Carmen Linda Brækhus * Alder: 38 år (født 28. september 1981) * Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) * Bosted: Oslo/California * Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) * Høyde: 171 cm * Vekt: 65,7 kg * Ubeseiret i 36 proffkamper (ni knockoutseirer) * Verdensmester i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization) * Promotor: Matchroom Boxing. * Trener: Abel Sanchez. * Aktuell: Setter sine fem VM-titler på spill mot Jessica McCaskill i Tulsa, Oklahoma lørdag. Vis mer

– Jeg er jo vanligvis «all over the place» og reiser mye rundt om i verden mellom kampene mine. Men så ble det plutselig «lockdown». Det å kunne være så lenge på samme sted og bare ha fokus på trening, det tror jeg har vært veldig bra for meg, sa Brækhus til NTB da hun tirsdag møtte til digital pressekonferanse fra hotellrommet sitt i Tulsa.

Cecilia Brækhus setter sine fem VM-belter på spill mot Jessica McCaskill i Tulsa, Oklahoma lørdag. Danny Moloshok / NTB scanpix

Varsler knallform

Der er hun hele dagen de siste dagene inn mot kampen mot McCaskill, som skal bokses utendørs i Tulsas gater. Bokserne lever isolert, testes for koronavirus to ganger i uken og får mat levert til rommet tre ganger om dagen.

– Det er veldig annerledes. Her sitter jeg på pressekonferanse på rommet mitt, vi er totalt isolert, alle går rundt i vernedrakter. Men jeg forstår alle tiltakene veldig godt, sier Brækhus.

– Jeg er godt forberedt, legger hun til. – Vi har hatt alt vi trenger. Og jeg tror forberedelse er nøkkelen foran denne kampen.

For Brækhus kjenner seg ikke rusten selv om det har gått over åtte måneder siden den forrige kampen hennes, da hun slo Victoria Bustos på poeng i Monaco. Egentlig skulle hun møtt McCaskill i Maryland i april.

– Det føles veldig bra. Jeg måtte endre treningen noe etter at alt ble stengt ned, men jeg har vært klar fra det øyeblikket jeg fikk datoen. Jeg er bare i veldig bra form, slår hun fast.

Rekordjakt

38 år gamle Brækhus vant sitt første VM-belte i 2009 og er ubeseiret i 36 kamper som proffbokser. Hun er ubestridt mester med titler i alle de fem bokseforbundene (WBA, WBC, WBO, IBF og IBO), og den historiske boksereisen hennes stopper ikke der.

I hvert fall ikke hvis hun vinner lørdagens kamp.

Med triumf mot McCaskill vil hun nemlig forsvare en VM-tittel for 26. gang, og dermed passere Joe Louis' berømte rekord på 25 strake tittelforsvar. Den tangerte hun før jul i fjor.

– Det er en stor greie. Jeg tror ikke noen kan slå den på lang tid. Så det vil bety at jeg står i historiebøkene en stund. Og det bidrar til at folk anerkjenner karrieren min, sier hun.

Lørdag går hun og McCaskill som de første kvinnene i historien hovedkampen i et stevne sendt på strømmetjenesten DAZN. Vinner Brækhus der, ligger mye til rette for en spektakulær kamp mot den irske boksestjernen Katie Taylor – kanskje før jul.