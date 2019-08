Dramatikk under norsk rulleskiløp. Flere stjerner falt på grunn av defekte ski.

Frida Karlsson (20) måtte avbryte 25-kilometeren under Toppidrettsveka i Aure fredag etter at hun falt på rulleskiene.

Hun forteller dette til Adresseavisen om hvordan hun opplevde dramatikken.

– Gummien på rulleskien løsnet. Rulleskien skled og jeg falt ut i gresset, sier Karlsson.

– Har noe sånt skjedd deg før?

– Nei, det har aldri hendt meg før. Jeg hadde veldig uflaks nå, sier hun.

Hun ble ikke skadet i fallet.

– Men jeg kjente meg pigg, så det er trist at noe sånt skjedde, sier hun.

Til VG kommer hun med kritikk av arrangøren, som hun skal ha fått skiene fra.

– Jeg har sagt at jeg syns det var skikkelig dårlig. Jeg hadde uflaks. Det er veldig dårlig at man må låne rulleski, så er de dårlige når man låner dem, sier hun til VG.

– Trist og lei

Bjørnar Myhren er sponsorsjef i Swix, som er leverandør av rulleskiene til konkurransene under Toppidrettsveka. Han beklager det som har skjedd.

– Det er feil med vulkaniseringen av festene. Vi må bare beklage. Vi går tilbake til vårt produksjonsverksted og gjør noe med det. Jeg er trist og lei meg. Vi ønsker ikke at det skal skje slike ting, sier Myhren til Adresseavisen.

Ifølge NRK, fikk minst ti løpere løpet ødelagt på grunn av hjultrøbbel hvor gummien løsnet. Blant dem torsdagens seierherre, russiske Alexander Bolsjunov.

Arrangementssjef Harald Fladseth sier han ser alvorlig på saken.

– Vi vet at flere utøvere har hatt store problemer med rulleskiene. Vi vet ikke hvor mange det er, men det er noen som har brutt konkurransen. Vi ser svært alvorlig på det. Framfor alt med tanke på løpernes sikkerhet, sier Fladseth til VG.

Anne-Marit Dahl

Bjornsen-triumf

Selve konkurransen for kvinnenes del ble vunnet av amerikaneren Sadie Bjornsen. Hun bestemte seg så sent som fredag morgen for å delta på 25-kilometeren, og den beslutningen traff hun bra med.

Bjornsen vant løpet i Aure med 4,7 sekunders margin til toeren, Anna Comerella fra Italia. Marte Skaanes gikk inn til en sterk 3.-plass, 16,7 sekunder bak Bjornsen.

De neste fire plassene ble også fylt opp av norske løpere: Astrid Stav ble nummer fire foran Johanne Hauge Harviken, Kathrine Harsem og Alise Einmo.

Ny russisk seier

Blant herrene ble det russisk seier for annen etappe på rad. Og for annen etappe på rad ble Didrik Tønseth beste nordmann.

Aleksej Tsjervotkin vant 5,1 sekunder foran Dario Cologna, mens Tønseth ble nummer tre. Trønderen havnet 7,8 sekunder bak den russiske vinneren.

Det ble 4.-plass til Thomas Bucher-Johannessen og 5.-plass til Erland Kvisle.

(©NTB)