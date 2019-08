Tromsø Ishockeyklubb (TIHK) gikk torsdag ut med et Facebook-innlegg, der de gir uttrykk for sin frustrasjon over det ennå ikke er lagt på is i Tromsø ishall. Ishallen er den eneste tilgjengelige isflaten for skøyteaktivitet i Tromsø.

De skriver at det at alle andre ishaller i landet har fått dette på plass, mens de må vente ytterligere én måned enn resten.