KVITFJELL: Kjetil Jansrud er kongen av Kvitfjell. Med sju seiere er det ingen som er i nærheten av å matche 34-åringen, som er vokst opp en 40 minutters kjøretur unna.

I strålende solskinn og påskestemning i bakken var selvfølgelig Jansrud med i toppen på den siste treningen før de to rennene i utfor og super-G.

Ingen var overrasket, særlig ikke Aleksander Aamodt Kilde.

27-åringen kjørte inn til overlegen bestetid fra startnummer én.

– Jeg tipper at han kommer til å legge seg rett foran, eller rett bak. Så det blir bra det, sa Kilde, før Jansrud kom med startnummer 19.

Stian Lysberg Solum

– Midt på treet

Og han fikk rett. Jansrud kjørte i mål kun 12 hundredeler bak Kilde, som kjemper en innbitt kamp om sammenlagtseieren i verdenscupen med Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen.

Men selv om Jansrud seiler opp som favoritt sammen med Kilde til å vinne fartsrennene i Kvitfjell, så har ikke denne sesongen stått til landslagsnestorens forventninger.

– Skal man trille en terning for sesongen, så blir det midt på treet. Det er noen enkeltrenn innimellom som får terningkast seks, så jeg er fornøyd med noe, men jeg tror også det er forbedringspotensial, sier Jansrud.

Fakta: Kjetil Jansrud Alder: 34 år (født 28. august 1985) Klubb: Peer Gynt Meritter: OL: 1 gull (super-G 2014), 2 sølv (storslalåm 2010, utfor 2018), 1 bronse (utfor 2014) VM: 1 gull (utfor 2019), 2 sølv (kombinasjon 2015 og super-G 2017) Verdenscupen: 23 seiere (13 i super-G, 8 i utfor, 1 i parallellslalåm, 1 i kombinasjon)

CHRISTIAN WALGRAM / BILDBYRÅN

Utstyrsproblemer

To renn til terningkast seks er super-G-seieren i mektige Kitzbühel og annenplassen i Val Gardena like før jul. Men det er Vinstra-karens eneste pallplasseringer denne sesongen.

Sesongen før hadde han fire turer opp på podiet i verdenscupen. Også det er uvant for en løper som hadde rekken 11, 8, 8 og 7 fra 2015–2018.

Det er utstyret som ikke har spilt på lag for den store veteranen i Norges herrelandslag i alpint etter at Aksel Lund Svindal parkerte skiene i garasjen. Det har særlig gått ut over resultatene i utfor.

Et unntak var VM-gullet i Åre i fjor. Men da sto han på fire år gamle skistøvler.

Men når de raskeste våghalsene inntar Kvitfjell i mars 2020 mener Jansrud at det er blitt betraktelig bedring, selv om en seier ikke kan redde sesongen.

– Jeg er blitt så gammel og rutinert at en enkeltseier ikke kan gjøre eller redde sesongen, sier Jansrud.

– Jeg er fornøyd med utforsesongen min uansett, for jeg har klart å snu en ganske elendig trend som har vært de siste årene, hvor jeg ikke har fått det til som jeg ville. Så de store resultatene har selvfølgelig uteblitt. Uansett om man skal vinne her, så bøter ikke det på noe særlig. Jeg må opp et hakk til neste år, sier Jansrud.

Fakta: Kjetil Jansruds pallplasser i verdencupen De siste seks sesongene: (Årstall: Seiere-annenplasser-tredjeplasser. Totalt) 2020: 1-1-0. Totalt: 2 2019: 1–2–1. Totalt: 4 2018: 2–3–2: Totalt: 7 2017: 5–1–2: Totalt: 8 2016: 4–3–1: Totalt: 8 2015: 7–3–1. Totalt: 11

HARALD STEINER / BILDBYRÅN

Roses av sportssjefen

Sportssjef for alpinlandslaget, Claus Johan Ryste, mener Jansrud er hard med seg selv.

– Vi må huske på at han vant VM-gull i fjor. Men utfor er marginer. Han merket at det ikke gikk like fort. Det er enkeltrenn som har vært dårligere enn han forventet, men det er litt sånn i alpint. Man har det utstyret man har, og noen ganger så merker man at «Shit, dette er helt feil». Dessuten er det forskjell på alle bakkene. Det er en situasjon som endrer seg raskt, og det er utøveren som må stå i det, sier Ryste.

Sportssjefen vil ikke ta æren for at Jansrud føler det går bedre. Han mener at løperen selv har vært vel så involvert i å snu trenden som støtteapparatet.

– Det handler om trening og testing. Det er mange som ikke finner støtten i utstyret, som igjen går ut over selvtilliten. Men Kjetil har masse kompetanse på dette, sammen med servicemannen sin. Vi har bistått med å legge til rette og med dem som har kompetanse på dette hos oss. Kjetil er flink til å snu ting fort og ikke grave seg ned, forklarer Ryste.

Stian Lysberg Solum

Må slå kompisen

I Kvitfjell er Jansrud på jakt etter sin åttende seier. Målet for den lokale helten er å gjøre seiersrekorden umulig å slå for dem som kommer etter ham. Bakken han har lagt ned tusenvis av treningstimer i var også der han vant sin første verdenscupseier i 2012.

– For meg er det kjempeviktig. Det er det eneste verdenscuprennet vi nordmenn har i året. Det gjør det viktig. For meg er det omtrent på hjemmebane, og et av mine største høydepunkter hver sesong, sier Jansrud.

Men for å kunne gjøre det, ser det ut til at han er nødt til å slå kompisen Aleksander Aamodt Kilde.

– Jeg må se hva han gjorde på den siste treningen, så jeg får de ekstra 13 hundredelene. Men han har en plan for å kjøre enda fortere, så det blir et rotterace, sier Jansrud mens han smiler mot lagkameraten.

– Jeg kjenner Kjetil godt og han er rimelig god her. Han har syv seiere her, og jeg har ikke vært på pallen ennå, svarer Kilde.

Lørdagens utfor starter kl. 11.00.