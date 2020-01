Norges stjerne manglet dagen derpå: – Selvfølgelig veldig synd

MALMØ: Magnus Abelvik Rød var ikke på det norske pressetreffet mandag formiddag. Han og legen måtte til et røntgeninstitutt for å ta et bilde av den skadde ankelen.

Storskytteren gikk i bakken tidlig i kampen mot Sverige.

– Det er selvfølgelig veldig synd, det er ikke gøy å måtte bruke tid på sånt. Men vi kan ikke bruke energi på det vi ikke får gjort noe med, sier Sander Sagosen.

– Jeg vet foreløpig ikke så mye, så jeg må vente å se, sier trener Christian Berge, som naturligvis håper på det beste.Om Rød er ute, er det Harald Reinkind og Eivind Tangen som er de to neste i køen.

– Da setter vi inn neste mann på listen, sier Berge om hva de gjør om Rød nå må melde forfall.

Etter kampen mot Sverige søndag snakket Rød om de mange smellene han har fått i det siste.

Han var skadet i oppkjøringen til EM.

Mot Ungarn fredag skadet han fingrene.

Mot Sverige var det altså i foten smellen kom.

– Det er jo ikke noe jeg har lyst til at skal skje hele tiden. Jeg har også et ansvar overfor klubben. Jeg tror ikke de er så glade i Flensburg for at jeg skader meg hele tiden, sier Rød.

– Er det noe du kjenner på?

– Jeg kjenner veldig på det, og jeg synes det er tøft.

FLERE SAKER FRA HÅNDBALL-EM: