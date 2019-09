Landslagssjefen jubler over grisevær. Kristoff er uenig og frykter kaos

Værmeldingene for Yorkshire-området der Alexander Kristoff og resten av sykkeleliten skal kjempe om VM-gull søndag, er dystre. Slår spådommene til, blir det ikke et tørt sekund på de 280 kilometerne inn mot målgangen i Harrogate.

Legg til 8-9 sekundmeter med vind og temperaturer på i overkant av ti grader så er det lett å forestille seg at gullkampen på de engelske landeveiene blir mildt sagt ubehagelig. Landslagssjef Stig Kristiansen tror også det vil blåse tøffere enn varslene antyder i deler av løypa.

– Det blåser mye mer oppe på heiene. Vi skal opp tre stigninger, ikke kraftige, men smågiftige. Og det blåser vanvittig på toppen. Det blir regn og småkaldt. Og jeg takker og bukker for alt vi kan få, sier han smilende til NTB.

Norges lagleder sitter i resepsjonen på utøverhotellet utenfor Leeds og ser regnet fosse ned utenfor vinduet. Det kan være et godt tegn.

– Nordmenn er ikke noe mer glad i ruskevær enn andre, men vi er født og oppvokst i et kaldt og ganske værhardt land. Det er bare sånn det er. Vi er mer robuste og mer hardføre for å takle sånne situasjoner. Det er ubehagelig, og våre gutter blir kalde de også, men de blir mindre kalde enn en tynn spanjol på 58 kilo, smiler Kristiansen.

Fordel Norge

– Så grisevær er et stort pluss?

– Ja. Jeg var ikke av den formeningen da jeg syklet selv, svarer landslagssjefen med en god latter før han fortsetter:

– Vi leverer jo ofte når det er tøffe forhold. Det er fint. Vi vil ha et tøft løp. Været kommer til å påvirke løpet. Det blir glatt, flere småvelt og vi må være påpasselige. Det er vi forberedt på, sier han og legger til at grisevær er «langt bedre enn 45 grader i Qatar».

Alexander Kristoff støtter ikke sjefen hundre prosent i vurderingene.

– Jeg ville nesten helst hatt tørt vær fordi da blir løypa lettere. Du får mer fart inn i bakkene, du glir høyere opp, og sånn sett blir bakkene kortere. Normalt sett kjører jeg godt i regn, men med tanke på at løypa er helt på grensen (hard) for min del, vil det ikke være noen fordel. Løpet blir fort hardere, sier han til NTB.

Kristoff peker samtidig også på at de tynneste utøverne i feltet kan bli tvunget til å bruke mer krefter på å holde seg varme og at det kan føre til at det ikke nødvendigvis blir så høy fart i bakkene mot slutten fordi folk er slitne.

Mulig kaos

Mannen de fleste anser som Norges beste kort legger ikke skjul på at vind og regn også gjøre rittet både kaotisk og uoversiktlig.

– Det kan fort bli kaos. Det er ganske teknisk, og det kan fort bli trangt med et stort felt. Det er små veier, og det var ikke mange steder det var hvit stripe midt i veien. Det er mye svinger og vanskelig å se hvor du skal, sier Kristoff.

Vegard Stake Laengen er inne på mye av det samme.

– Du skal ikke se bort fra at det kan skje noen tekniske uhell, og med vind blir ofte feltet fort langstrakt. Da tar det lenger tid før du får hjelp av følgebilene, sier han til NTB.

Askerbøringen peker samtidig på at både han selv og Sven Erik Bystrøm sykler med samme type utstyr som Kristoff, hvilket betyr at sistnevnte eksempelvis raskt kan få et hjul av dem dersom han skulle trenge det.

Amund Grøndahl Jansen har et mer avslappet forhold til de dystre værmeldingene.

– Jeg liker ikke å se på værmeldingene for mye, men tar det som det kommer når jeg står opp om morgenen. Da ser jeg hva det er og kler på meg deretter. Er det regn, blir man våt, smiler den sindige nesbuen, men innrømmer samtidig at værgudene fort får en finger med i spillet søndag.

– Det er klart det blir et langt hardere løp hvis det blir regn sånn løypa er, sier han.

