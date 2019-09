KRISTIANSAND: – Motivasjonen er helt på topp. Jeg vil si at jeg aldri har følt så stor glede og motivasjon over håndball som nå.

Ordene tilhører Eirik Köpp som var den som på sett og vis satte fyr på herrehåndballsatsingen i Kristiansand. Det var da han i januar signaliserte at han ønsket å reise hjem fra Bundesliga, og slutte seg til den nye håndballsatsing i Kristiansand, at snøballen for alvor begynte å rulle.