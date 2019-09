KRISTIANSAND: Søndag spiller KRS, som er elitesatsingen til KIF, AK28 og Randesund, sin første seriekamp når Sandnes kommer til Aquarama. Lenger ned i saken finner du fakta og bilde av alle spillerne.

Sørlendingene satser knallhardt, og har et uttalt mål om å bli et topplag i Norge i løpet av fire år – og styreleder Tommy Egeli har for lengst krevd opprykk på første forsøk.